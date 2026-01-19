培力創造時代的台東青年

「時代考驗青年，青年創造時代」，多麼慷慨激昂的雄心壯志啊！青年很重要，需要好好栽培。所以，我特別重視成立青年團，要為台東培養未來的棟梁之才。

40歲前，我參加過兩次青年團。一是我剛回國準備參選議員，看到黨部成立青年團，我便去報名，只開過一次課，結束後大家就沒聯絡了。二是在我擔任副議長期間，為了協助馬英九先生競選總統，幾個縣市議員組成青年問政聯盟，去參選中央委員。雖然完全沒有訓練，但認識了許多經過民意洗禮的菁英，彼此理念相近，溝通很快，至今仍經常聯絡。以上兩次剛好給了我成立青年團的最佳經驗。

當選縣長後，我先成立了文化青年觀察團和原住民青年團。2年後，從中選出20人成立第一屆青年團，定期帶青年團到縣外參訪、國外參訪、定期年會，而我一定全程參加。團體生活會建立革命情感，優秀的人才自己會相互激盪出不一樣的火花。

台東的底氣夠，青年們也夠優秀，一字排開皆是俊英：包括4位台東大學學生會會長、台東最強高中生、行政院農業顧問、商界、政界等，帶他們出訪，不只是學習，也是台東對外最好的宣傳。

紀伯倫說：「偉大的人有兩顆心，一顆心流血，一顆心寬容。」這是我挑選青年團的標準，或許其中有人將是帶領台東邁向偉大的重要關鍵。