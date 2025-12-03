培育企業最愛 ACE 人才 龍華科大攜手宏碁資訊打造「AI教育先行者」

【民眾新聞葉柏成新北報導】龍華科技大學大師講座，日前邀請宏碁資訊總經理周幸蓉，以「AI驅動的產業轉型與人才發展」為題分享最新產業洞察。同時，龍華科大與宏碁資訊正式簽署「AI人才培育產學合作備忘錄」，並邀請美商AI新創公司適宜科技（Aptly Technology）共同參與，推動AI教育在校園的深度落實。

龍華科大校長葛自祥代表致贈由永續發展中心與文創系聯手打造的文創紀念品，象徵雙方合作的嶄新篇章正式啟動。龍華科大與宏碁資訊的深度合作，不僅將 AI 科技落實於校園管理與學生服務，更為學生創造與產業接軌、累積實戰經驗的珍貴舞台。此合作充分體現「積小勝而成大勝」的 AI 發展路徑，持續朝向培育未來數位時代所需實務人才的目標邁進。

廣告 廣告

葛自祥校長指出，此次講座不僅帶來 AI 時代的前瞻趨勢，也彰顯龍華科大作為「企業最愛私立科大」的辦學實力，並展現與宏碁資訊在智慧校園及人才培育領域的合作成果。

《圖說》宏碁資訊總經理周幸蓉與龍華科大師生合影留念，講座現場盛況熱烈、座無虛席。〈龍華科大提供〉

他強調，龍華科大在 AI 校務應用的推動上已累積亮眼成果，正在進行的 AI 智慧迎新系統，能以機器人問答協助新生更快速熟悉校園環境；校園 APP 也同步開發中，未來將整合更多 AI 與雲端服務，為永續校務運作奠定堅實基礎。

周幸蓉高度肯定龍華科大是「AI教育的先行者」，並盛讚學生的實務表現，特別是在短影音製作專案中，龍華科大 A Team 將宏碁資訊的專業內容轉化為高度易懂且富吸引力的影片，深獲企業與政府客戶好評，展現優異的跨域創作能力。

她說，在智慧校園合作方面，宏碁資訊與龍華科大以遊戲引擎打造校園 3D 數位孿生模型，率先完成法民大樓 3D 導覽，並逐步導入能源管理、校園監控與數位社交等功能，讓智慧校園藍圖更具體成形。此外，雙方合作建置的新生互動機器人已累積解答超過 2900 則提問，提供新生從生活到行政的即時協助，深受學生肯定。

《圖說》宏碁資訊總經理周幸蓉以「AI驅動的產業轉型與人才發展」為題，分享AI時代的最新趨勢與產業洞察。〈龍華科大提供〉

周幸蓉在演講中指出，在人機共創的 AI 時代，企業最需要具備跨域整合能力、能善用 AI 技術並理解倫理議題的人才。她期許龍華科大的學生都能成為不可被取代的 ACE 人才，也就是具備 Accountability（當責）、Creativity（創新）、Empathy（同理）的核心素養，再加入 Passion（熱情）與 Persist（堅持），成為持續創造價值的專業工作者。

她也提醒學生：「態度對了，一切都對了。」勉勵大家要持續學習、擁抱變革、創造價值，以積極行動迎接未來職涯挑戰。