培育企業碳管理即戰力 新北碳盤查實戰輔導計畫啟動

《圖說》企業代表參與碳盤查輔導課程，圖為114年碳盤查輔導課程照片。〈經發局提供〉

【記者葉柏成／新北報導】新北市經發局為協助企業因應全球淨零排放趨勢，並強化企業自主碳管理與減碳行動能力，今年持續辦理「企業碳盤查實戰輔導計畫」，即日起開放報名至2月23日止，提供市境30家企業代表免費參與，透過制度化課程與實務輔導，培育企業碳盤查專業人才，協助企業厚植減碳行動與永續經營基礎，預計於3月上旬公告錄取結果。

經發局局長盛筱蓉表示，面對全球淨零轉型浪潮，以及歐盟碳邊境調整機制（CBAM）等國際政策陸續上路，企業碳管理能力已成為供應鏈競爭的重要關鍵。新北市政府秉持「與企業並肩同行」的核心理念，持續透過政策工具與輔導資源，協助企業建立完整的碳盤查與管理機制，逐步落實減碳行動，提升企業在國際供應鏈中的競爭力，穩健朝向永續轉型目標邁進。

《圖說》專家學者實地碳盤查輔導，圖為114年實地輔導照。〈經發局提供〉

她說，計畫採分階段推動，第一階段將提供新北市境內30家企業代表，免費參與「溫室氣體內部稽核員」輔導課程。課程委託立恩威國際驗證股份有限公司（DNV）專業講師授課，內容涵蓋國內外淨零排放趨勢與相關政策解析，並導入ISO 14064-1:2018及GHG Protocol等溫室氣體盤查與管理國際標準，協助學員建立完整的盤查與量化能力。

此外，課程亦將輔導學員報考ISO 14064-1:2018內部稽核員證書，培育企業內部具備專業能力的碳管理人才，使學員可於企業內部推動與執行溫室氣體盤查作業，進一步協助企業完整規劃減碳策略，掌握低碳轉型所帶來的新市場商機。

《圖說》115年度企業碳盤查實戰輔導計畫宣傳DM。〈經發局提供〉

第二階段則將自參與企業中遴選8家企業，由碳盤查專家進行「手把手」實務輔導，協助企業依ISO 14064-1標準或GHG Protocol完成溫室氣體盤查作業，並產製企業專屬的溫室氣體盤查清冊，同時強化企業代表於後續年度執行自主盤查的能力，讓減碳行動得以持續推進。

除碳盤查輔導外，專家團隊亦將針對入選的8家企業進行節能診斷，針對加熱設備、電力系統、照明、鍋爐、供水系統、空調系統及其他產生溫室氣體排放的設備進行現場評估，協助企業找出高排放與高耗能的減碳熱點，並提出具體可行的節能減碳建議與減碳潛力評估，最終產出專屬節能減碳報告書，作為企業後續投資與改善的重要依據。