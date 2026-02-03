培育企業碳管理專業人才 新北115年碳盤查實戰輔導啟動

為培育企業碳管理專業人才，新北市府經發局今年持續推出企業代表參與碳盤查輔導課程。 （新北經發局提供）

記者吳瀛洲／新北報導

為強化企業自主碳管理能力，新北市府經濟發展局今年持續辦理「企業碳盤查實戰輔導計畫」，即日起開放報名至二月廿三日，提供三十家企業代表免費參與，協助企業培育碳盤查專業人才，厚植減碳行動與永續轉型經營發展。

經發局長盛筱蓉表示，去年開辦碳盤查課程，已協助企業開啟減碳行動，今年持續透過課程培訓企業減碳素養與知能，並藉由實地面對面現場教學輔導企業完成廠區或公司碳盤查及掌握減碳潛力，引領新北市企業邁向國際低碳競爭力的未來。名額有限，歡迎有興趣的新北企業踴躍報名（報名網址: https://forms.gle/dFdz347xoPUeKHoT7），並預計三月上旬公告遴選結果。

經發局指出，「企業碳盤查實戰輔導計畫」採分階段辦理，第一階段提供新北市境內三十家企業代表，免費參與溫室氣體內部稽核員輔導課程，及輔導考取稽核員證書；第二階段將進一步從中遴選八家企業代表，免費由碳盤查專家手把手帶領學員進行企業之溫室氣體盤查作業外，並由專家針對八家企業進行節能診斷與發掘減碳熱點，提供企業節能減碳策略及減碳潛力評估，並產出專屬節能減碳報告書。