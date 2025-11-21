培育具全球高度的管理菁英 中央大學與「三冠」名校芬蘭阿爾托大學合作





中央大學管理學院今年歡慶創院40週年，21日宣布與芬蘭阿爾托大學（Aalto EE）合作，推出全新「高階經營管理碩士在職學位學程」。此合作象徵台灣高階管理教育邁向國際新里程，為企業領袖與專業經理人打造兼具在地深度與全球視野的學習平台。

阿爾托大學商學院是全球極少數、不到1%的頂尖學院之一，同時榮獲 AACSB、EQUIS、AMBA「三冠」國際認證，象徵其卓越的教學與研究品質。此次雙方合作開辦的Aalto EMBA in Taiwan，課程設計兼具國際規格與本土洞察，三分之二課程由中央大學管理學院頂尖師資授課，三分之一課程由Aalto EE師資親赴台灣授課，並規劃在芬蘭進行為期一週的學習活動，讓學員能夠親身體驗北歐創新思維與永續發展文化。

Aalto芬蘭阿爾托大學Kerttu Kuokonen執行長簡報。（照片/中央大學）





中央大學管理學院葉錦徽院長表示，這項合作是中央大學國際化的重要里程碑，非常榮幸能與世界頂尖的阿爾托大學攜手，共同培育具有全球高度與本土深度的卓越管理人才。

透過此學程，學員將在不需長期出國的情況下，獲得高度國際化的管理教育環境，培養跨文化溝通與全球策略思維。完成所有課程與畢業要求後，將可獲得國立中央大學授予管理學碩士學位，及阿爾托大學設立之商學院之結業證明，成為具備國際競爭力的未來領導者。

中央大學管理學院EMBA與Aalto芬蘭阿爾托大學課程說明。（照片/中央大學）





中央大學EMBA執行長鄭保志指出，透過與阿爾托大學的合作，將為台灣企業高階主管帶來全新的學習體驗與國際接軌的視野，開創跨國教育合作的新典範。

中央大學管理學院持續致力於推動國際教育合作，透過此次與阿爾托大學商學院的攜手合作，不僅深化學術交流，更將提升台灣高階經理人於國際舞台的影響力與競爭力。

