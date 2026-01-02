培育反毒領航員 打造無毒校園

教育局召募各校的「校園反毒領航員」，，讓反毒教育貼近學生生活。（教育局提供）

記者林雪娟∕台南報導

你以為你吃喝的是糖果、奶茶，結果竟因此碰上毒品，為強化校園毒品防制、落實反毒教育向下扎根，教育局鼓勵國中小培育「校園反毒領航員」，透過同儕力量進行反毒宣導，協助師長深化學生識毒、防毒與拒毒觀念，共同營造健康、安全、充滿正能量的學習環境。

教育局表示，當前新興毒品具高度隱匿性與迷惑性，毒品樣態不斷翻新，近年來更常偽裝成糖果、零食、奶茶杯、電子煙等日常物品，刻意降低孩童與青少年戒心，增加誤用風險，對成長中的身心健康造成嚴重危害。召募「校園反毒領航員」，除加深對新興毒品樣態及其危害認識，也學會在面對誘惑時勇敢說不，並主動關心、提醒身邊同儕。

這項活動有多所國中小踴躍參與，由學校遴選具服務熱忱與表達能力學生，擔任反毒領航員，在老師陪伴下，完成培訓、宣導品與教具製作，進而走入班級、集會及校內大型活動進行宣導，讓反毒教育貼近學生生活。

「拒毒萌芽、反毒領航」，讓反毒意識從小扎根，並攜手家長和社區，深化校園反毒防線，打造安全、無毒的友善校園。