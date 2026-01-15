培育品牌即戰力人才！ 中華民國工業協進會攜手實踐大學企管系打造「品牌企劃助理」實戰舞台





在全球化與數位浪潮下，品牌經營已成為企業創造附加價值的關鍵。中華民國工業協進會協同實踐大學，共同開辦為期 24 小時的「品牌企劃助理」專業課程，透過職能導向教學，為台灣產業注入新一代品牌行銷動能。

領航觀點：張文龍秘書長論產業升級

中華民國工業協進會張文龍秘書長特別強調，面對國際市場競爭日趨激烈，台灣企業必須從傳統的「製造思維」轉向「品牌思維」。張秘書長表示：「在產業轉型的過程中，人才的職能缺口是最大的挑戰。透過本次與實踐大學的產學結盟，我們不僅引進業界實戰導師，更將 iCAP 職能架構與實務需求接軌。這不僅是教學的成功，更是協會協助中小企業厚植人才庫、實現永續發展的重要一步。」

產學共譜：從理論殿堂邁向實務戰場

實踐大學企業管理學系羅瓊娟主任指出，這次產學合作為大四學生在步入社會前提供了寶貴的「戰前演習」。羅主任表示：「大四學子在步入社會的轉折點上，能透過此課程深耕品牌企劃初階能力，並在授課教師引導下參與品牌企劃師鑑定，於學期內即見證顯著的學習成效，是理論與實務並進的深度教學示範。」

負責「專案管理」課程的范琇茹老師則分享，本課程核心在於「品牌企劃」與「專案管理」的整合與跨域。范老師說：「我們與業師緊密協作，將品牌企劃與專案管理深度結合，要求學生將大學四年所學知識進行全方位的『總體檢』，轉化為具體的企劃專案。雖然過程極具挑戰，但學生能從中習得職場所需的專業素養，這才是真正的實戰學習。」

精準導引：iCAP 職能架構縮短學用落差

本次課程設計呼應 iCAP 職能導向精神，將教學拆解為「品牌需求定位」、「品牌企劃設計」及「品牌活動執行與成效評估」三大模組。中華民國工業協進會表示，過去在推動 iCAP 相關課程中已累積深厚經驗，期望能協助企業補足人才缺口，讓學員在進入職場前，即具備扎實的能力架構。

學子迴響：點亮思維，照見未來

在課程結業之際，學生們對這段「實務洗禮」留下了深刻且溫暖的評價：

1.專業深度與效率：學員認為課程設計精準，不僅加深了對品牌實務的理解，透過老師清晰直接的講解，整體學習效率極高。

2.引導式學習： 學生特別讚賞「自主分工與分享」的教學模式，認為這有助於在有限時間內有效吸收龐大的資訊量。

3.精準回饋： 對於企劃簡報與分析錯誤，老師們提供的即時回饋被學生視為「修正與成長的明燈」，讓修正方向不再盲目。

4.證照與成就感： 許多學生提到，課程不僅充實了專業知識，更讓他們順利拿到了專業證照，為即將到來的職涯增添了厚實的底氣。

這場由工業協進會與實踐大學共築的教育實驗合作不僅是知識的傳授，更是一場關於專業精神的洗禮。中華民國工業協進會將持續與學術界攜手，在變局中為台灣產業守護人才競爭力的薪傳。

