培育在地人才！台中發電廠攜手沙鹿高工 頒發台電機電班獎助學金

為鼓勵沙鹿高工「台電機電班」學生潛心研習電力專業，台電台中發電廠攜手沙鹿高工，辦理「台電機電班」宣導講座與獎助學金頒發活動，其中表揚10名優秀學生，每名頒發新臺幣6,000元(見圖)，期盼透過激勵傑出學子，以吸引同儕投入電力領域，為地方培育電力技術人才。

台電公司自104學年度起與沙鹿高工試辦產學合作，成立「台電機電班」，每年招收一班學生，該班學生於畢業時如符合本公司所訂資格條件，得參加產學合作畢業生進用甄選，獲得加入台電公司之機會，建立職業學校、國營產業與教育界的聯盟培育機制。

廣告 廣告

「台電機電班」中區招生對象，以台電公司中部地區火力電廠回饋區內符合設籍條件之鄉親為主，包含臺中市龍井、梧棲、沙鹿、清水、大肚等行政區，以及彰化縣伸港、線西、和美，與苗栗縣通霄、苑裡等地區。

台電機電班課程結合理論與實務，學生在學期間修習機電相關專業，不定期安排至鄰近電廠參訪，深化學生對電力產業的認知與學識；同時，透過獎助學金制度對表現優良學生予以肯定，鼓勵其持續投入學習與技能精進。台電台中發電廠戮力配合產學合作政策，落實在地留才、專業長期培訓，期為電力產業與地方發展注入新動能。