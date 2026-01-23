培育在地太空科學人才！臺東縣首度攜手國家太空中心、ARRC團隊教授「固態糖廠火箭」實作

【記者 朱達志／台東 報導】為啟發學生對太空科技的興趣，並為後續推動校園太空教育奠定基礎，臺東縣政府首度攜手國家太空中心（TASA），自今（23）日起一連兩天於新生國中辦理「114學年度國中小教師太空教育火箭實作研習」，課程師資陣容堅強，特別邀請國家太空中心（TASA）鄭琮生總監及國立陽明交通大學前瞻火箭研究中心（ARRC）魏世昕助理教授親自授課，帶領縣內20位國中小教師進行教學示範型「固態糖廠火箭」實作，透過完整流程的演練，將太空科學理論轉化為可落實於課堂的教學能量。

臺東縣政府指出，不同於一般靜態的科普講座，本次研習強調「親手做」的實戰經驗，由陽明交大太空系統工程研究所魏世昕助理教授擔任講師，課程內容極具挑戰性，涵蓋火箭氣動力設計、尾翼與降落傘製作，更包含專業的「硝糖固態引擎」製作，參與教師需親手進行原料調配、熔鑄製程及噴嘴結構組裝。

研習第二天下午更安排了火箭實體發射示範與測試觀摩環節，讓老師們完整體驗從理論設計、結構製作到發射驗證的歷程，強化跨領域統整與科學探究的教學視角，協助教師將相關概念安全、有效地轉化為校園中的太空科學課程，確保受訓教師具備將此技術帶回校園的能力。

另外，縣府也同步為暑假期間將首度辦理的「國中小硝糖火箭競賽」進行前置準備，透過本次研習培育具備專業知能與實作經驗的種子教師，作為後續競賽推動與校園教學的重要支撐。



縣長饒慶鈴表示，太空產業是全球未來發展的重要關鍵領域，臺東的孩子不應受限於地理環境，同樣擁有仰望星空、探索宇宙的權利。縣府教育處此次從教師端出發，透過專業火箭實作培訓，提前布局競賽與課程推動所需的人才量能，培養具備科學素養與實務經驗的「科普種子教師」，期盼教師將所學帶回校園，啟發更多孩子對科學、工程與太空科技的學習熱情。

未來縣府也將持續結合外部專業量能，逐步深化臺東太空教育基礎，透過課程、研習與競賽三軌並進，為國家厚植未來航太科技人才，讓臺東教育與世界太空發展趨勢穩健接軌。（照片記者朱達志翻攝）