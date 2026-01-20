培育就業即戰力保護性社工 新北家防攜手東吳大學推Capstone課程

新北市府家防中心與東吳大學社工系及基督教勵友中心簽署產學合作，以產官學培育「就業即戰力」畢業即能投入第一線的社工人才。 （記者吳瀛洲攝）

記者吳瀛洲／新北報導

為讓社工新血在踏入職場前，就能理解現場、站穩腳步；新北市府家防中心與東吳大學社會工作學系簽署合作協議，啟動全國首創的「社工人才產學合作：就業轉銜職前 Capstone 課程」，以產官學合作模式，為保護性工作打造更完整的職前銜接機制。

新北市府社會局指出，家防中心並主動攜手學界與基督教勵友中心實務單位，透過制度化的職前課程，建立「畢業即能投入第一線」的人才管道，穩定補充社會安全網關鍵戰力。

家防中心主任許芝綺表示，這次與東吳大學社工系推出的Capstone課程以大四準畢業生為對象，量身規劃為期三天的密集課程，內容從實務出發，涵蓋青少年社會工作、保護性工作樣態、兒少調查實務、創傷知情處遇、危機與危險辨識，及被害人為中心的服務模式等，並透過案例解析、小組討論與實務分享，協助學生在進入職場前，掌握第一線工作的實際樣貌與專業挑戰。

許芝綺指出，透過 Capstone 課程，讓學生在正式投入職場前，即能有系統地理解家防中心的運作與服務流程，降低初任社工面臨的心理衝擊與適應壓力，協助社工新血穩定銜接職場。

東吳社工系主任廖美蓮表示，Capstone是「總整」的概念，與社會局合作的Capstone課程計畫將是一場「職前預演」，讓學生在校內學習的最後階段，直接與第一線實務工作者對話，深化四年所學，提前建立專業認同與心理準備。

社會局表示，新北市除持續推動徵才、育才與留才外，也同步招募「社工助理」，作為學生認識職場的重要途徑；期透過Capstone課程與社工助理制度雙軌並行，能讓學生在不同階段貼近實務、縮短磨合期，未來也將持續優化培育機制與職場支持，吸引更多年輕世代投入，共同守護市民的人身安全。