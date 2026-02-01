培育幕僚新血備戰年底大選 賴清德親談創黨精神勉青年勇敢前行

民進黨主席賴清德出席「2026春季破浪培力營」，向學員分享創黨精神與國家發展方向，勉勵年輕世代承擔使命。（圖／民進黨提供）

為提前布局2026年縣市長選舉、培養新一代政治幕僚人才，民進黨於1月30日至31日舉辦「2026春季破浪培力營」。黨主席賴清德親自出席營隊，向學員分享民進黨創黨精神、黨史發展與當前國家方向，期勉年輕世代勇於承擔、投入公共事務，未來成為支撐民進黨與台灣民主的重要力量。

為迎接年底即將展開的縣市首長選戰，民進黨青年部舉辦為期兩日的「2026春季破浪培力營」，盼提前為選戰儲備幕僚人才。此次活動課程內容涵蓋「組織經營」、「社群文宣」、「地方統戰」等主題，並邀請民進黨秘書長徐國勇、副秘書長翁世豪、新境界文教基金會副董事長邱義仁、苗栗縣長參選人陳品安，以及立委吳沛憶、沈伯洋等人擔任講師，分享實務經驗與選戰觀察，協助學員建立完整選戰視野。

廣告 廣告

營隊第二天，賴清德親自現身勉勵學員。他期盼，未來大家都有機會成為民進黨政治幕僚，甚至代表民進黨參選，他身為民進黨主席，有必要介紹民進黨給大家認識，除了民進黨的價值、發展歷史、創黨精神，也將目前執政團隊的施政目標與國家方向，清楚向大家說明。

賴清德指出，2025年台灣的經濟成長率高達8.63%，台美關稅協議也獲得比日韓更好的結果，台灣的經濟前景是好的，企業正不斷地擴大，在全球建立事業版圖，展現台灣的經濟實力，期望未來不管太陽在哪個地方升起，都可以照亮台灣企業。

賴清德也許諾會給大家一個更好的台灣，請各位要保有理想、勇氣，確立自己的人生目標後，努力追求，勇敢寫下自己的人生故事，不管結果是成功或失敗，都不要給自己的人生留下遺憾，政府會繼續打拚讓國家更好，也讓你們的生命有更精彩的人生。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

女認識年薪230萬黃金單身漢：要交往嗎？ 婚後條件嚇到一票人狂勸退

大谷翔平經典賽確定不投球！道奇教頭：他自己決定的

台中無業母餵藥害死8歲、3歲兒 高大成：恐折磨2小時死去