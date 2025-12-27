培育教育領導人才 嘉市114學年度國中小候用主任甄選登場

【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】嘉義市政府今（27）日在西區垂楊國小辦理114學年度國民中小學候用主任甄選，透過積分審查與口試評選後，國中小候用主任甄選錄取人員名單將公布於教育處網站（https://edu.chiayi.gov.tw/News.aspx?n=4526&sms=12194）。

黃敏惠市長表示，嘉義市的教育理念為「時時是課程、處處是課程」，隨著教育現場需求日趨複雜，學校行政工作不僅是制度運作與教育政策執行，更關乎課程品質、校園治理及親師生關係經營。具備教育專業背景並願意承擔行政責任的人才，是支撐學校永續發展的重要關鍵。市府長期重視教育行政人才養成，透過候用主任甄選與培訓機制，希望能厚植學校領導能力，為嘉義市教育發展奠定穩固基礎。

甄選委員會主任委員林瑞彥副市長表示，本次甄選著眼於教育領導力的前瞻培育，整體流程採最嚴謹標準辦理，並邀集學界與實務界具代表性之專家擔任口試委員，確保評選過程客觀、公平，並能選出最具潛力的人選。

教育處郭添財處長表示，錄取人員將於115年3月及6月參加國家教育研究院辦理之候用主任儲訓課程，透過系統化學習強化行政知能與領導素養，未來投入校務推動與教育改革，持續為嘉義市教育注入新動能。

圖說：嘉義市政府今（27）日在西區垂楊國小辦理114學年度國民中小學候用主任甄選，透過積分審查與口試評選後，國中小候用主任甄選錄取人員名單將公布於教育處網站。（記者吳瑞興翻攝）