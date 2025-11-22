培育數位新人才 聯合大學AI教室啟用

苗栗縣副縣長邱俐俐昨二十二日下午參加國立聯合大學「AI教室啟用記者會」，在聯大「八甲」第二校區國際會議中心前廣場與聯大校長侯帝光、副校長丁川康及師生共同見證AI教室正式啟用的歷史時刻。

在啟用儀式上，聯大副校長丁川康向與會者介紹AI教室的建置理念與未來應用方向，同時期盼AI教室能為聯大在人工智慧領域的課程精進、人才培育與實作能量上帶來重大助益。

國立聯合大學侯帝光校長表示：「AI教室的啟用不僅象徵硬體設備升級，更代表校方在智慧創新教育上邁向新的階段。未來將持續深化跨領域課程整合，並積極與產業接軌，致力於培育具備AI應用能力與實作競爭力的新世代人才。」聯合大學校方表示，此次啟用的AI教室，採用使用者與主機分離的創新設計，學生僅需操作桌面端螢幕與輸入設備，即可透過KV Mover Ethernet零延遲操控集中在主機室內的高效能AI工作站，以往電腦教室常見的風扇噪音、熱源干擾與空間侷促問題在此完全消除，使教室成為安靜、舒適且能長時間專注學習的最佳教學場域。