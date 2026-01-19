培育校園永續即戰力 新北環保小局長淨零出任務

《圖說》第十三屆環保小局長合影。〈環保局提供〉

【記者葉柏成／新北報導】新北市第十三屆「環保小局長」17日展開《淨零出任務》系列課程，課程結合文化與環境教育場域，透過實地走讀、案例導覽與操作體驗，引導學童以生活化方式理解淨零概念，並學習將永續理念轉化為具體行動，培養校園永續即戰力。

環保局簡任技正李俊毅表示，極端氣候已成全球嚴峻挑戰，新北市自2020年簽署氣候緊急宣言後，即規劃2030及2050淨零目標與策略，並於去年《新北市氣候變遷因應行動自治條例》三讀通過後，使淨零轉型更具制度與法制基礎。淨零是一條長遠的路，透過「環保小局長」計畫，期盼孩子從小具備淨零素養，成為未來推動城市轉型的重要力量。

《圖說》小局長將外觀欠佳的「格外品」或即期食材，發揮創意轉化為惜食料理，實踐「再分配、再加值、再利用」的精神。〈環保局提供〉

首堂「惜食手作課程」於1919食物銀行台北倉儲進行，小局長了解食材收集、分類與再分配流程，深化對消除貧窮與終止飢餓等永續目標的認識，並運用格外品或即期食材製作料理，實踐再分配、再加值、再利用精神，同時認識黑水虻在廚餘循環中的角色。

《圖說》在八里區公所體驗綠建築節能設計，並現場操作建築能效EUI計算。〈環保局提供〉

第二堂「E起向前淨」從住商、交通及工業面向切入，安排參訪八里區公所綠建築與企業案例，讓孩子實作建築能效計算，理解電動化、碳盤查與減碳行動邏輯，並延伸思考校園碳盤查的可行做法。

《圖說》走入新北市十三行博物館進行「博物館的永續行動課」。〈環保局提供〉

第三堂課走入十三行博物館，透過沉浸式水下考古體驗，認識文化資產在氣候變遷下的永續守護，學習博物館如何以永續治理發揮社會影響力。環保局表示，期盼小局長把所學帶回校園，與同學共同實踐淨零生活，成為校園與社區永續行動的種子。