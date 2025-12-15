培育理解伊斯蘭世界 新北首創《土耳其探究與實作教材》

【民眾新聞葉柏成新北報導】新北市率國之先，由高中歴史、地理、公民與社會課程發展中心跨科合作，推出《高中社會領域探究與實作教材手冊一土耳其篇》，今〈15〉日携手駐臺北土耳其貿易辦事處及國立政治大學共同發表。教材兼具學術高度與教學可操作性，成為全國社會領域教師珍貴的教學工具書，實踐「讀萬卷書不如行萬里路」。

《圖說》《高中社會領域探究與實作教材手冊一土耳其篇》啟動儀式，合影。〈記者葉柏成攝〉

教育局長張明文表示，教材落實108課網「探究與實作」精神，帶領學生從土耳其出發認識伊斯蘭世界的歷史脈絡與當代變遷，強化青年面對國際情勢所需的理解力與判讀力，展現新北在國際素養教育上的領航角色。

他指出，伊斯蘭相關單元在高中社會科的占比明顯提高，也成為新型學測的重要命題方向，但國內可運用的中文教材相對有限。土耳其横跨歐亞、歷史脈絡多元，是理解中東局勢、歐洲安全與世界文化不可或缺的一環，期盼透過教材的推出，能協助學生建立跨文化理解力，拓展全球視野。

《圖說》新北市《高中社會領域探究與實作教材手冊一土耳其篇》成果展。〈記者葉柏成攝〉

張明文進一步說明，新北市已成立10個高中課程發展中心，持續提供教師專業成長、課程設計與素養命題等增能工作坊，支持學校發展具國際視野的多元課程。未來會以土耳其篇為起點，持續研發其他國家與議題的探究與實作教材，協助學生在社會領域跨域學習、連結真實世界。

他說，教材手冊已公告於https://se.ntpc.edu.tw/「新北市中等教育資源網」，並提提供電子檔及課程簡報，開放親師生及全國教育夥伴下載使用，共同提升國際素養教育能量。

《圖說》土耳其最具代表性的菲斯帽。〈記者葉柏成攝〉

駐臺北土耳其貿易辦事處代表柯睿(Fikret Turkes)表示，近年奥新北市攜手辦理「土耳其日國際素養系列活動」，讓更多師生認識土耳其多元文化與藝術，此次教材手冊的出版，讓雙雙雙雙邊合作從活動深化至課程，走入師生日常學習。他也誠摯邀請新北師生未來能親自走訪土耳其，實地感受深厚歷史底蘊與現代化發展。