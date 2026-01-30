培育移除綠鬣蜥人力 南市2/10辦防治人員教育訓練





為加強移除綠鬣蜥族群，台南市農業局將於2月10日舉辦綠鬣蜥防治人員教育訓練，即日起報名，名額100位，額滿為止。歡迎設籍台南且年滿18歲，有意投入移除工作者報名參訓，完成課程後，農業局會發給參訓證明。線上報名網址https://forms.gle/We7SBTTnnBStCaeJA。

農業局表示，南市境內綠鬣蜥族群分佈三爺宮溪、八掌溪等溪流河畔最多，部分則棲息在魚塭及公墓等地。由於體型大，出沒不定，時常造成路過民眾恐懼，決定加強培育，加速移除工作。報名民眾最好先了解綠鬣蜥生態、棲地及喜好，以增進移除效率，並確保過程無不當捕捉或無虐待動物情事。

農業局說，上課地點設在民治市政中心南瀛堂，報名名額為100名，額滿為止。而完成培訓取得證明的民眾，移除綠鬣蜥會依體型大小發給獎勵金。移除吻肛長30公分以上成蜥獎勵金300元，吻肛長未達30公分幼蜥50元，移除數量愈多，獎勵金愈多，相關訊息將公告於農業局官網。非設籍於台南市者，請向設籍所在地縣市政府洽詢。



