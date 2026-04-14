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培育觀光人才 觀光署甄選60名赴日泰訪學
（中央社記者余曉涵台北14日電）為了培育觀光人才，觀光署今天表示，今年的觀光產業關鍵人才培育計畫以「永續韌性x數位創新」為核心主軸，將針對旅行業、旅宿業與觀光遊樂業甄選60名學員前往日本及泰國訪學。
交通部觀光署今天發布新聞稿表示，觀光產業面對全球政經局勢變遷，唯有透過系統化的人才培育，厚植產業韌性，方能達成永續發展目標。
觀光署說，人才培育不僅在於提升個人能力，更將透過企業導入創新服務模式與數位應用，帶動觀光產品升級與附加價值提升，強化整體產業營收動能，今年度培育計畫以「永續韌性x數位創新」為課程主軸，規劃高階主管養成班及中階主管培訓課程，藉由專業化與主題性課程，持續為觀光產業深耕培育優質人才。
觀光署指出，人才培育計畫中的「高階主管養成班」，將持續引進國內外頂尖大學系統化師資，帶領學員學習管理新知及觀光產業永續發展與數位科技等新趨勢，且為接軌國際，完成國內課程後，規劃旅行業組至日本東北地區、旅宿業組赴泰國曼谷及清邁、觀光遊樂業組前往日本關東地區訪學行程。
除高階主管養成班，觀光署表示，中階主管培訓課程升級為整體產業鏈培育，強化區域整合與跨域合作能力，今年也首次開放觀光圈及觀光工廠等相關產業參與，優先培訓具備國際接待潛力的業者，並開設敘事行銷、款待體驗設計及AI工具應用能力等主題課程。
觀光署指出，高階主管養成班甄選公告及中階主管培訓課程相關資訊，請至「115年觀光產業關鍵人才培育計畫」網頁查詢。（編輯：張銘坤）1150414
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