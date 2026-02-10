培育選手參加2027世界大賽 台灣無人機足球接軌國際

▲學生專注操控足球無人機，練習飛行技巧與戰術配置，展現校園無人機足球的學習風采。

FIDA國際訓練營在華興中學登場 打造空中足球新紀元

【記者 丁倩／台北 報導】結合高科技操控與團隊戰略的「無人機足球」（Drone Soccer）正快速在全球興起，成為科技體育的新興亮點。這項運動將無人機包覆於圓形碳纖維框架內進行對抗賽，節奏快速、碰撞激烈，兼具科技操作與戰術思維，被視為未來國際競技的重要新項目。

無人機足球不同於傳統空拍機飛行，而是一項強調操控精準度與團隊合作的空中競技。比賽中，選手透過遙控操作球形無人機進行攻防，不受體能與性別限制，從學童到成人皆可同場競技。具備傳統足球戰術概念的選手，往往能在預判與佈局上展現優勢。這項運動目前已被國際航空聯盟（FAI）納入運動專案，在中國大陸與韓國發展成熟，並朝向更大型國際賽事邁進。

▲學員們正全神貫注聆聽教練講解無人機足球的操作與戰術重點。

為培育本土人才並與國際制度接軌，由中華無人機競技運動協會主辦、傑仕登公司協辦的「FIDA國際選手、教練與裁判訓練營」，自2月9日起一連四天在陽明山華興中學舉行。現場搭建符合國際賽事規格的40公分球機組場地，象徵台灣無人機足球邁入專業化發展階段。

本次訓練營匯集多所指標性學校，包括員林國小、彰化陜西國小、薇閣中學、康橋高中、復興中學、雲林科技大學及成功大學等，學員年齡從國小到大學不等，並有社會人士參與，呈現從校園扎根到專業競技的完整發展樣貌。

▲學員在中華無人機競技運動協會副理事長蘇恆誠指導下，學習組裝技巧並完成足球無人機的獨立操作。

訓練營最大亮點，是首次邀請FIDA韓國無人機足球總會資深教練團來台授課。韓國為無人機足球發源地之一，訓練體系成熟。訓練現場，韓國教練逐一指導學員飛行姿態與穩定度調整。韓國無人機足球總會副會長李範洙透過影片表示，台灣選手去年首度參加世界賽即有亮眼表現，令人印象深刻，因此特別派遣頂尖教練來台指導。韓籍總教練卓武松也觀察到，台灣選手情緒穩定、應變能力佳，學習態度積極。

依比賽規則，每隊由三名飛手組成，包括攻擊手與防守手。攻擊手須突破防線，穿越直徑40公分的球門得分；防守手則負責卡位與撞擊對手，守護球門。進球後，攻擊手必須先返回己方半場，再次進攻才算有效，增加比賽戰術層次。由於賽事中碰撞頻繁，選手除了飛行技巧，也需具備零件組裝與維修能力。

▲來自全台各地的學員齊聚現場，熱烈交流無人機足球的操控技術與戰術心得。

開訓典禮上，多位來賓表達對這項新興運動的期待。中華無人機競技運動協會理事長王珮瑄表示，去年率隊赴韓參加首屆世界盃後，深刻體會制度化與公開透明體系的重要性，期盼透過國際交流提升台灣整體實力。副理事長蘇恆誠現場展示無人機精密配件，強調技術層面的深耕。台北市無人機教育中心執行秘書蔡麟傑則指出，未來將持續推動校園教育，結合STEAM課程，培養學生的邏輯思考與問題解決能力。

為期四天的密集培訓中，學員資歷從半年到八年不等，在國際教練指導下獲得全新戰術觀念。多名學員表示，韓國教練帶來的技術深度與訓練方式與以往不同，激發了挑戰國際舞台的信心。

▲參與訓練營的學生、韓籍教練與中華無人機競技運動協會理事長合影留念，見證台灣無人機足球邁向國際的重要時刻！

業界預估，2026年下半年全台將展開巡迴積分賽，長遠目標則是培育選手參與2027年世界大賽。隨著國際交流深化，台灣無人機足球正邁入關鍵起飛期，期待未來在國際舞台展現科技體育實力！（照片記者丁倩攝）