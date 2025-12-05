培育飛行員新血！美非裔大學砸重金開航空學程

美國飛行員面臨退休潮與人力短缺，歷史悠久的非裔私校塔斯基吉大學，宣布開設全新航空科學學程，四年課程結合理論與實務，幫助學生取得學位，進入商業、運輸及軍事航空領域。至於昂貴的飛行訓練費用，校方承諾前100名學生全額補助，金額高達10萬至25萬美元，期盼吸引更多人才投入航空業。來自TVBS新聞合作夥伴-美國廣播公司ABC新聞的報導。

位於美國阿拉巴馬州的塔斯基吉大學，是歷史悠久的私立非裔大學，如今再度把「飛行」寫進校園傳統。校方最新推出的航空科學學程，目標是培養下一代非裔飛行員，延續塔斯基吉飛行員的傳奇。

航空科學學程主任桑德斯表示：「很少有四年制大學開設航空學程。我預期在一年內，學生人數就會翻倍，達到一百人。」這批學生主要在距離校園不遠的莫頓菲爾德市政機場訓練，而這條跑道本身就是歷史象徵，曾是最早塔斯基吉飛行員的訓練場。

大三學生漢德說：「每天踏上那片停機坪，那種感覺從來沒有消失，走上去的每一步都意義重大。」桑德斯強調，學程的使命之一就是守住這段重要歷史，他表示：「我們有責任確保這份遺產能被傳承並持續發揚。」

二戰時期的塔斯基吉飛行員，是美國第一批非裔戰鬥機飛行員，他們以堅毅與優異戰績寫下歷史。如今的新世代也正追隨這條道路。漢德是首位通過學程訓練、成功取得私人飛行執照的學生，他坦言：「我從沒想過自己真的能做到。身在塔斯基吉大學這樣的地方，我知道這件事更具意義，不能讓機會從身邊溜掉。」

他穿著復刻版飛行員夾克，向前輩致敬，也象徵自己離夢想更近一步。他說：「這件夾克代表自豪、傳承和克服逆境。我的同學們都在接續前人開始的事業，而我夢想成為戰鬥機飛行員，未來希望加入美國空軍國民兵。」

桑德斯也不時提醒學生，塔斯基吉飛行員在當年面臨的挑戰。他指出：「回想那些空軍士兵受訓的年代，他們為了拿到飛行執照經歷了多少艱辛。現在我們的道路不同，但精神是一樣的。」

對許多想從事航空的人來說，最大門檻在於昂貴的飛行訓練費用。塔斯基吉大學為此提供支持，替前一百名加入學程的學生全額補助訓練支出。桑德斯說：「這筆費用可能在十萬到二十五萬美元之間。全美商業飛行員中，非裔僅占三點六％，非裔女性更只有零點五％。」

大二學生柯布斯正一步步追逐她的飛行夢，她立志成為傑出的女性飛行員。她表示：「我想服役軍隊，或加入美國國家海洋暨大氣總署。我不害怕任何艱難挑戰。飛行需要自律，也代表我對前人的敬意，所以每一次訓練都必須全力以赴。」

在美國飛行員大量面臨退休、產業持續缺人的背景下，塔斯基吉大學的航空學程顯得更具時代意義。四年完整課程結合理論與實務訓練，讓學生在商業航空、航空運輸與軍事航空等領域提早站穩位置，也讓塔斯基吉飛行員的精神在新世代延續。

