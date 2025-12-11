培育高齡照護專才 中臺科大攜手衛福部彰化老人養護中心簽MOU 迎長照3.0

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】在臺灣正式邁入高齡社會後，高齡照護人力的培育成為各大專校院的重要使命。面對人口結構快速變化，政府積極推動長照3.0政策，產官學界更需要攜手打造具永續性的照護服務模式。中臺科技大學秉持永續發展精神，今（11）日與衛生福利部彰化老人養護中心正式簽署合作備忘錄(MOU)。此一合作象徵雙方在高齡照護教育、臨床實務、研究發展等領域邁向更深度的夥伴關係，共同迎向高齡社會的新挑戰。

廣告 廣告

簽約儀式雙方熱絡座談，互動融洽。（圖/記者廖妙茜翻攝）

簽署儀式於中臺科大舉行，雙方多位代表與來賓到場見證合作開展的重要時刻。本次MOU的核心目標，是建立長期穩固的合作架構，透過課程共構、臨床實習安排、專業研習推動、高齡照護模式發展等面向，共同培育具備專業能力、倫理素養與實務視野的高齡照護專業人才。未來學生將能進入養護中心進行臨床體驗與學習，進一步強化學生與實際照護情境的連結，提升實務即戰力。

中臺科大陳錦杏校長表示，學校長期深耕健康照護與長期照顧領域，並積極推動「高齡健康照護系」課程創新，透過跨專業合作與情境式教學強化學生能力，並結合中臺科大附屬機構「謙和賀社區長照機構」，打造學習、教學、研究與實務並進的示範場域。陳錦杏校長指出，與衛生福利部彰化老人養護中心合作，能讓學生在真實照護環境中累積經驗，培育兼具專業技術、人文關懷與永續視野的高齡照護專業人才，並呼應高齡社會對專業人力的迫切需求。

中臺科大陳錦杏校長致贈紀念禮品予衛生福利部彰化老人養護中心。（圖/記者廖妙茜翻攝）

衛生福利部彰化老人養護中心院長陳智偉也強調，中臺科大在健康照護教育方面具備深厚基礎，雙方合作可望推動服務品質創新與提升，並透過資源共享與經驗交流，強化失智照護、社區復能、多元日照等實務場域的教學與研究能量。陳智偉院長表示，此次合作有助促進整合式照護服務系統的深化，也能呼應政府推動高齡友善社會與長照永續化的政策方向。

中臺科大與衛生福利部彰化老人養護中心產學合作簽約儀式合影。（圖/記者廖妙茜翻攝）

作為中部重要的高齡照護機構，彰化老人養護中心長期致力於長照品質精進，積極發展多元照護方案。此次與中臺科大的合作，不僅讓學生能有更多面向的臨床實習選擇，也將促進雙方在課程設計、研究合作與人才培育上的整合，共同打造高齡照護教育新典範。此次簽署MOU，象徵雙方正式開啟長期照護教育與實務合作的新篇章，未來將持續深化合作，讓教育、研究與服務能量相互串連，為臺灣高齡社會注入更多專業、創新與溫度。