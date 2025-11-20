培育B5G衛星人才！北科大「太空實驗室」開張 設備曝光

記者柯美儀／台北報導

副總統蕭美琴與教育部政務次長張廖萬堅為北科大基地揭牌。（圖／教育部提供）

因應全球低軌衛星通訊產業快速發展，國立台北科技大學成立「B5G低軌衛星關鍵通訊模組產業人才與技術培育基地」，於今（20）日盛大揭牌，副總統蕭美琴、教育部政務次長張廖萬堅等多位產官學者共同見證，台灣發展低軌衛星通訊產業的新里程。蕭美琴表示，「探索太空」與「次世代通訊」是總統就職願景，也是政府五大信賴產業重點，期許北科大基地成為台灣太空科技發展的重要基礎。

北科大衛星地面通訊接收設備。（圖／教育部提供）

衛星通訊技術結合通訊、電子、材料、人工智慧等多領域，並應用於地面設備、衛星製造、衛星服務與衛星發射等不同技術，因此教育部於112年至114年透過「建置區域產業人才及技術培育基地計畫」補助北科大1.23億元成立區域型人才培育基地，針對B5G衛星通訊各類關鍵技術人才需求，發展「射頻模組」、「通訊與接取網路」及「系統應用」三大學分學程，並同步設置衛星射頻儀器實作場域、B5G通訊訊號實作場域、低空軌道地面接收站實作場域，使學生熟悉工作現場的完整流程，提升其專業實作能力。

北科大校長王錫福表示，北科大長期與國家太空中心合作，過去3年已培育近2,000名學員，本次基地的揭牌啟用，更能擴大人才培育效益；太空產業也是學校治校重點之一，北科大是目前技職體系唯一設有太空研究所的學校，透過技職體系所培育的人才，不僅擁有紮實的理論基礎，更具備實作能力與解決問題的精神，也因為這項特質，正是設計與製作衛星所需的核心能力。

教育部政務次長張廖萬堅表示，太空產業發展從蔡總統開始一直是政府重要政策之一，過去110年擔任立法委員教育及文化委員會召委期間，曾參與「太空發展法」三讀，深刻了解產官學界投入太空發展的努力；教育部也配合各項政府重點產業政策，自111年起陸續設置20座人才培育基地，例如今年4月於崑山科技大學啟用的電動車基地等，由學校培育產業關鍵技術人才，而北科大主要發展太空產業中的衛星通訊技術，也是教育部第14座揭牌啟用的基地。

副總統蕭美琴於北科基地致詞。（圖／教育部提供）

副總統蕭美琴也幽默表示「今日揭牌活動是多年來參與過名稱最長的一場，顯見技術含量很高」，另表示國家全力支持B5G、次世代通訊、太空產業發展，尤其人才養育也需要產官學攜手共同努力，「探索太空」與「次世代通訊」是總統賴清德就職演說願景，也是政府推動五大信賴產業重要元素之一，因此在全球太空科技、通訊產業發展中，台灣不可以缺席，期許北科大基地能成為未來台灣太空科技發展的重要基礎。

教育部補充，學校透過基地廣邀國立台灣科技大學、龍華科技大學等鄰近學校共同參與課程設計、設備共享及師生培訓等面向，形成跨校整合的教育網絡；且北科大將現有研究所課程向下發展至大學部課程，觸及更多資通訊相關系所學生參與，迄今3項學程均至少有500名學生修習。

教育部「建置區域產業人才及技術培育基地計畫」自111年起已經補助16所大專校院設置20座國家重點產業人才培育基地，包含北科大B5G低軌衛星通訊基地在內，目前已有智慧製造基地、無人機基地、資安基地等14座正式啟用；114年起教育部聚焦五大信賴產業人才培育，持續協助技專校院擴大教學場域、充實跨領域師資及課程。

