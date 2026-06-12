培英社宅基地廢棄物爭議不斷 李惠暄批：北市府不能以「簽結」做擋箭牌

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台北市大直培英社宅基地發現近7000噸非法掩埋廢棄物，卻了拖4年才送檢調。小民參政歐巴桑聯盟李惠暄今（12）日批評都發局，不能以「簽結」作為全案終結的擋箭牌。（圖為2020年2月27日開工典禮） 圖：取自台北市政府官網

[Newtalk新聞] 台北市都市發展局日前以「檢方已簽結」回應培英社宅基地廢棄物爭議，對此，小民參政歐巴桑聯盟台北市中山大同區參選人李惠暄今（12）日指出，刑事簽結僅代表檢察官依現有事證認為無從追訴特定行為人，並不處理廢棄物來源的追查責任、4,700萬元清運預算是否可向相關單位求償，以及土地點交查核程序的行政疏失問題，三個完全不同的法律問題。因此，都發局不能以「簽結」作為全案終結的擋箭牌。

根據媒體報導，培英社宅基地於民國109年柯文哲市府時期開挖時，發現近7,000噸非法掩埋廢棄物，台北市最終須編列新台幣4,700萬元預算進行清運。台北市議會工務委員會去年要求都發局函請台北地檢署偵辦，而北檢簽結的理由是附近監視器畫面早已超過保存期限，無法研判行為人。

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「依照《刑事訴訟法》相關規定，簽結屬於不起訴的前置程序，意義是目前查不到可歸責的嫌疑人，並非永遠排除一切責任的終止符。」李惠暄從法律角度分析指出，簽結與以下三條追責線各自獨立、互不影響：

第一，刑事線：若日後出現新事證，刑事程序仍可重啟；

第二，民事與履約線：市府就4,700萬元清運費，是否對土地前管理機關、移交方或相關廠商存在民事求償或契約違約責任，從未有公開評估；

第三，行政線：土地點交時為何未查出7,000噸廢棄物，查核程序是否存在行政疏失，至今無人說明。

李惠暄表示，多年來，無數中山大同的家庭在培英社宅的輪候名單上苦候，廢棄物爭議所耗費的工程時間與額外預算，直接影響到輪候家庭的入住時程。「4,700萬元是台北市民的稅金。如果可以向相關單位求償，市府就必須積極追討；如果點交程序有疏失，就必須有人承擔行政責任。」

她呼籲台北市都發局公開以下三項資訊。第一，廢棄物來源調查的完整結論；第二，4,700萬元預算執行明細及向相關單位求償的評估報告；第三，土地點交程序完整紀錄及查核疏失的檢討說明。她也提醒，此案下一步應調閱台北市議會歷次就培英社宅廢棄物案的質詢紀錄與都發局正式說明，再進行全面了解和追究責任。

李惠暄也做出承諾，將持續追蹤本案至培英社宅完工入住，讓中山區居民得到明確交代。

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