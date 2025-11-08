培訓真善美志工 萬島之國遍植善種

慈濟印尼分會舉辦真善美志工培訓，有來自棉蘭、直民丁宜甚至是比亞克，十多個地方聯絡點，共一百人來參與。除了經驗交流，也分享如何透過AI傳遞美善訊息。

太太做採訪，先生負責拍照，兩人默契好，一搭一唱，為棉蘭慈濟人留下歷史足跡。

棉蘭慈濟志工 傅麗蓉：「我負責真善美的文章和影片，而師兄則是負責照片，我們一直以來相互補位。」

棉蘭慈濟志工 陳俊賓：「我們致力於為下一代，留下慈濟的歷史足跡，可以鼓舞 影響更多人。」

廣告 廣告

慈濟印尼分會舉辦真善美志工培訓，二天的活動，共有100人來參與，除了有過來人的經驗分享，也有技術交流，尤其如何善用AI，加快傳播，非常受用。

慈濟志工 誠渙：「我們需要各聯絡點的志工支持，將我們共同製作的內容，相互轉發 按讚 分享與留言，讓愛與善的力量持續擴散。」

課程內容豐富，現場也學以致用，共同完成作品。

慈濟志工 洪偉棻：「我們藉此考驗他們團隊的默契，發現每一位真善美志工，都表現得非常出色，即使交換工作任務，也都盡心盡力發揮所長。」

來自巴布亞的瑪克波羅，帶著滿滿的期待，遠道而來，也帶回滿滿的收獲。

巴布亞志工 瑪克波羅：「讓我印象深刻的是 我希望可以，記錄更多受助者的幸福表情，或者志工投入活動時 真情的流露。」

充電再加油，注入了新能量，更加有力傳布善訊息。

更多 大愛新聞 報導：

印尼校園清真寺 17歲學生引爆50多傷

印尼扶困修繕之愛 磚牆加固簡陋草屋

