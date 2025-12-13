培養優秀青年 蔡文益頒發應屆畢業生考取大學院校獎勵金

為鼓勵高中應屆畢業生持續深造、積極面對學習挑戰，頭城鎮公所推動的「升學獎勵金」制度，今年有九十八人申請，鎮長蔡文益親自頒發獎勵金，祝福考取大學院校的優秀青年學子表達祝賀與肯定。（頭城鎮公所提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

為鼓勵向學，高中應屆畢業生持續深造、積極面對學習挑戰，頭城鎮公所十三日舉辦「應屆畢業學生考取大學院校獎勵金頒發典禮」，由鎮長蔡文益親自頒發獎勵金，祝福考取大學院校的優秀青年學子表達祝賀與肯定。近年來公所對青年學子的重視，也展現支持教育、培育在地優秀人才的決心。

蔡文益說，面對快速變遷的社會環境，高等教育已成為青年在未來職涯中奠定基礎的重要關鍵。公所推動的「升學獎勵金」制度，旨在提升學生的求學動機，讓孩子們能以更充足的資源邁向下一階段的學習旅程。期勉所有獲獎學生珍惜學習機會，培養專業能力，成為具備國際視野、社會責任感及人文素養的優秀青年。

此次申請人數計為九十八人，此項制度不僅肯定學生努力的成果，也希望能減輕家庭教育負擔，並鼓舞更多青年勇於追求更高學術成就。頒獎典禮氣氛溫馨而隆重，家長與青年學子共同享受這份喜悅。

蔡文益強調，公所未來將持續投入教育政策，並透過多元資源支持學子成長，期盼頭城的孩子們都能昂首迎向未來，在各自的領域發光發熱，為家鄉帶來更多希望與活力。