培養全民藝文、運動消費習慣及深耕客家文化 卓榮泰：全力推動文化幣、客家幣、運動幣

行政院長卓榮泰今（22）日於行政院會聽取文化部、客家委員會及運動部「文化幣、客家幣、運動幣之執行規劃及成效」報告後表示，為鼓勵青少年踴躍參與藝文、運動等休閒活動，並促進相關產業發展，文化部於112年開始發行文化幣，使臺灣成為亞洲第一個推動文化禮金政策的國家；客委會亦於去（114）年8月推動客家幣，而運動部將於今（115）年把「青春動滋券」轉型為「運動幣」，並擴大發放對象。

卓榮泰指出，文化幣從112年開辦，發放對象為18歲至21歲青年；而從113年開始，擴大發放予16歲至22歲青年，並於114年再向下延伸，新增加13歲至15歲每人600點；今年則全面擴大為13歲至22歲每人1,200點，從國中生到大學生，總計將發放203.6萬人。

卓榮泰進一步說，文化幣今年從1月1日開始發放到第19天，已有超過4成符合資格的民眾領取，約略有81.4萬人，推動成效良好，請文化部持續積極辦理，並結合110處文化基地，鼓勵青少年於寒假期間善用文化幣，持續引導青少年探索更多元的文化，推動文化產業深耕。

針對客家幣部分，卓榮泰表示，客家幣是賴清德總統「客家六箭」的重要措施之一，透過發放客家幣，鼓勵民眾走入客庄，體驗豐富的客家語言、文化和美食，營造實際的「講客生活圈」。目前客家幣已發放28萬1,922人，可使用至今年6月30日，請持有客家幣的朋友把握假期探索客家，並更加親近各種客家環境。另外，還客委會也保留2,800份客家幣，提供給通過今年客語認證的民眾領取，鼓勵大家「學客語，遊客庄」。

卓榮泰說明，客家幣發放對象包括通過114年客語認證、客語家庭及18歲到49歲本國國民中籤者，每個人發放1,000元的客家幣。去年11月，他曾前往桃園龍潭的特約店家「晴耕雨讀小書院」，當天與在地及外地客家青年交流，小小的獨立書店裡可以閱讀，聽得到客語，也見證青年返鄉的夢想實現，這正是政府規劃客家幣政策的目標。透過這些成功案例，請客委會繼續努力，促進客家語言復振與文化復興，彰顯臺灣客家豐沛的生命力。

有關運動幣部分，卓榮泰表示，運動部為落實全民運動目標，將「運動幣」發放對象，從16歲到22歲青年，擴大為年滿16歲以上國民，將發放60萬份500元運動幣，使用於「做運動、看比賽、添裝備」等運動消費，其中新增的「添裝備」，每人最高可抵用200元，希望資源可以平均善用。運動幣將自今年1月26日開始至2月8日止，開放登記抽籤，請全體國民踴躍登記，透過增加運動消費，帶動運動產業新動能，讓運動融入國人日常生活。

卓榮泰請各部會及地方政府共同支持推廣強調上述3項政策，尤其教育部可透過學校管道，協助學生瞭解政策內容，期許透過政府領頭、民間共同參與，培養全民藝文、運動消費習慣及深耕客家文化，促進整體產業提升。

