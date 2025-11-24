培養小一生心理韌性 北市萬興國小舉辦「親子共學營」

親子共學營帶領學生練習辨識情緒及說出情緒

張菊惠教授繪本導讀《告訴我你怎麼了?》

楊謦琳諮商心理師分享「用正向教養讓孩子長出耐挫力」

親子共學營透過多元活動、親子共學與專家引導，陪伴孩子與家長共同培養心理韌性

為了讓小一新生適應校園生活，臺北市萬興國小與中華心理衛生協會合辦「小一新生韌力齊步走—親子共學營」，透過多元活動、親子共學與專家引導，陪伴孩子與家長共同培養心理韌性，奠定未來學習與生活的穩定基礎。萬興國小蕭建嘉校長表示，透過親子共學的形式，讓孩子在安心的環境中探索情緒，也讓家長理解如何成為孩子最堅強的後盾。

萬興國小表示，本次活動包括有萬興國小、大安國小、木柵國小、明道國小、西湖國小及育達國小等21組親子參加；中華心理衛生協會張菊惠教授與萬興國小圖書志工共備討論，設計一系列有趣又深具教育意義的活動。孩子們透過「手環編織任務」及「情緒配對挑戰」等活動，學習辨認情緒並練習表達。從開心、緊張到焦慮、喜悅，孩子一步步學會「情緒並無對錯，每種感受都值得被看見」。

張菊惠教授表示，小一階段是情緒能力的黃金期，當孩子知道怎麼說出感受，就更能有力量面對挑戰。活動中，張菊惠教授導讀繪本《告訴我你怎麼了》，讓學生練習辨識情緒及說出情緒；學生進行小組任務，根據圖片上的人物表情，將情緒字卡貼上去，可以貼一種或多種情緒。學生在同儕互動與溫暖引導下，不但找到自我安定的方法，也從分享中發現其他人也會緊張、害怕，原來大家都一起學習變得更勇敢。

參加活動的萬興國小學生陳語心表示，他最喜歡的是手環編織任務，一開始覺得很難，不知道怎麼編，心裡很緊張。因為有志工媽媽在旁指導，讓他有放心的感覺，學會編織後覺得很開心。

萬興國小表示，本次活動也規劃家長親職講座，邀請楊謦琳諮商心理師分享「用正向教養讓孩子長出耐挫力」。講座內容聚焦家庭日常中的支持策略，包括接納孩子的負向情緒、有效回應挫折行為以及透過肯定與欣賞促進孩子的自信等。參加的家長表示，原來孩子並不是故意耍脾氣，只是還不知道怎麼表達需求。

