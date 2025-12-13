培養永續意識 聖約翰科大學生進農場樂活低碳體驗

聖約翰科技大學舉辦「樂活低碳體驗」活動，學生們開心展示拔珠蔥的成果，真實體驗食物生產的第一線。（圖：聖約翰科技大學提供）

▲聖約翰科技大學舉辦「樂活低碳體驗」活動，學生們開心展示拔珠蔥的成果，真實體驗食物生產的第一線。（圖：聖約翰科技大學提供）

聖約翰科技大學為推動永續教育與生命韌性培育，並響應教育部低碳生活與食農教育政策，日前帶領40位學生前往新北市「牛埔有機農場」舉辦「樂活低碳體驗」活動。此次活動由學生事務處主辦，目標在透過親身勞動與手作料理，讓學生理解食物從土地到餐桌的過程，培養對生產者與自然環境的尊重與感恩，並從行動中實踐低碳生活理念。

活動聚焦於採收珠蔥與製作蔬菜燒兩大體驗，讓學生從勞動到料理，完整感受食物從土地到餐桌的過程。陳登騏學務長表示，食農教育是一種培養感恩與永續意識的重要方式，透過親手參與農事與低碳料理，能讓學生更深刻理解生產者的努力與環境永續的重要。他也強調，學校未來將持續推動低碳生活、食農教育與永續素養課程，引導學生在日常生活中實踐責任、珍惜與關懷。

牛埔有機農場盧苡甄執行長表示，珠蔥是一種需要細心照顧的作物，學生能親自採收，能深刻理解農民的日常辛勞。她也分享有機耕作的理念，包括不使用化學藥劑、與土地共生、維護土壤健康等重要精神。農場同時示範「從農場到餐桌」的流程，讓學生明白每一道看似簡單的料理，其背後都包含大量的勞動、時間與自然條件的配合。盧執行長強調，親手採收、親自料理，能讓學生真正建立珍惜食物與了解環境永續的態度。

電機一真林伯洋同學表示，這是他第一次親手採收珠蔥，過程比想像中更具挑戰，但也更具成就感。「看到滿手泥土時，我才真正理解食物得來不容易。當我們親手拔起珠蔥，心裡會自然浮現感恩。」在製作蔬菜燒的過程中，他也發現簡單的天然食材只要用心處理，也能成為美味料理。他認為這次活動不僅讓他重新認識食物，更讓他決心日後要減少浪費、更加珍惜每一餐。

新型專班印尼籍學生陳嘉儀同學分享，她在採收與料理過程中特別感受到土地的親切與力量。「在印尼家鄉，我常看家人做農事，但來台後很少有機會親自下田。今天重新摸到泥土的感覺，讓我想起家鄉，也讓我再次感受到土地的溫暖。」她提到，透過製作蔬菜燒，她學會簡單料理也能兼顧健康與環保。「我覺得這不只是一堂課，而是一種讓我們重新認識食物來源的生命教育。