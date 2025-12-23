培養王室接班人！ 英國威廉王子帶喬治當義工 傳承黛妃的愛
想知道英國王室，是如何培養接班人的嗎？英國威廉王子最近就親身示範給大家看。威廉帶著長子喬治王子當志工，為遊民準備一年一度的耶誕午餐。原來這個傳統，是由已故黛安娜王妃留下。威廉這次帶著喬治一起當志工，也被英國人認為是要訓練喬治王子，負起王室成員的責任。
英國王室培養接班人的傳統再次展現，威廉王子日前帶領長子喬治王子一同參與志工活動，為無家可歸者準備耶誕午餐，延續已故黛安娜王妃留下的家族傳統。這次父子同框的溫馨畫面不僅喚起民眾對黛安娜王妃的懷念，也被視為王室對下一代責任感培養的重要一環。同時，哈利王子一家也透過社群媒體分享全家福照片，向大家傳達節日祝福。
照片中，10歲的喬治王子身穿圍裙，專注地將麵包擺放在烤盤上，認真投入手邊工作。另一張照片則捕捉到喬治與父親威廉王子在廚房中與主廚一同開心合影的溫馨時刻。威廉王子選在週二帶著兒子前往倫敦市中心的一間無家可歸者慈善機構擔任義工，協助準備一年一度的耶誕午餐。從擺放餐具到排列食物，喬治王子開始學習作為皇室成員應盡的社會責任。
CNN主播指出，釋出的照片中一張攝於週二，畫面中有主廚克勞黛特、威廉王子及他的兒子共同入鏡；另一張則是1993年拍攝的歷史照片，顯示黛安娜王妃與當時11歲的威廉王子及該慈善機構廚房工作人員的合影。這間慈善機構對威廉王子具有特殊意義，因為他11歲時曾在母親黛安娜王妃的帶領下前往參訪，他表示那次經歷形塑了他長期致力於解決無家可歸問題的工作方向。
這則王室新聞在社群媒體上引發熱烈迴響，一名女性在社群平台X上留言表示這是「強而有力的傳承」，並認為「黛安娜一定會感到驕傲」。另一名網友則評論這是「一個深刻動人的例證，展現了同理心與身教所具有的持久力量」。
肯辛頓宮方面消息人士透露，在這次造訪期間，喬治王子在訪客簿上簽名，而該頁上也有威廉及黛安娜的簽名，象徵著家族傳統的延續。與此同時，哈利王子與妻子梅根也在社群媒體Instagram上罕見地分享了一張包含亞契王子和莉莉貝特公主的全家福照片，向大家傳達佳節祝福，為王室節日氣氛增添溫馨。
更多 TVBS 報導
拿到新玩具！英國凱特王妃進空軍基地 操作模擬器好開心
「歐洲最美公主」創里程碑！20歲獨立開飛機 三軍訓練進尾聲
誠品南西恐怖隨機殺人！37歲銀行男遭砍不治 原定家庭日活動成遺憾
缺牙路易搶鏡！威廉凱特公布耶誕賀卡 草地合影展現親民形象
其他人也在看
炎亞綸認交往阿本9年「藏得很辛苦」！昔大吵砸電視見血 分手原因曝光
男星炎亞綸過去曾和《棒棒堂》阿本（翁瑞迪）傳出緋聞，但雙方並未正面回應。近日炎亞綸接受薔薔主持的podcast節目《薔栗膠》訪問，大方吐露曾和阿本交往9年，因「少了繼續往下走的理由」分手，但仍維持友好關係。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 54
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天EBC東森娛樂 ・ 19 小時前 ・ 44
林襄被爆冷凍、人氣雪崩 經紀人莉奈不忍回應了
近來隨著啦啦隊市場版圖變化，外界盛傳啦啦隊女神林襄工作量銳減、與經紀人鬧僵等傳聞。經紀人莉奈正式發聲回應，強調公司與藝人始終穩健前行，外界所謂「冷凍」、「失勢」並非事實。莉奈表示，從去年底起確實出現不少紛擾，但公司與李芷霖、林襄在每一項工作上依舊全力以赴，也持續獲得品牌主肯定。莉奈表示在韓流啦啦隊成自由時報 ・ 1 小時前 ・ 10
金宇彬、申敏兒大婚，高級伴手禮曝光！有一種愛情叫作金宇彬與申敏兒，全球網友感動直呼：「終於等到這一刻」
婚禮現場宛如電影片場的奢華浪漫婚禮選在首爾新羅飯店最頂級的Dynasty Hall舉行，現場布置以純白鮮花牆與璀璨水晶吊燈為核心，營造出既典雅又夢幻的氛圍。照片中，兩人攜手走過鋪滿花瓣的紅毯，金宇彬緊緊牽著申敏兒的手，眼裡滿是溫柔與寵溺。在豪華吊燈與親友的簇擁下，整...styletc ・ 1 天前 ・ 11
世紀婚禮曝光！申敏兒「LV頂級珠寶」甜勾金宇彬「天價場地」內幕曝
申敏兒婚禮當天選戴路易威登「Galaxie」頂級珠寶系列白K金鑽石項鍊，搭配「LV Diamonds」鑽石系列耳環，整體造型優雅又不失華麗，成為她婚禮上的一大亮點。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 3
陳都靈爆遭「燒臉獻祭」離世 走路「1怪狀」洩真實近況！
娛樂中心／江姿儀報導中國男星于朦朧9月墜樓身亡後，網路上至今流傳「獻祭」、「虐殺」等各種陰謀論，爆出不少中國娛樂圈黑幕。事後有人爆料，中國多位明星被盯上，其中32歲女星陳都靈遭傳為于朦朧後的第2人，還稱她受困遭虐、臉部遭人焚燒，還傳出她被獻祭已離世，甚至稱如今露臉的都是替身。雖然工作室已發聲否認，但陳都靈直播、公開露面的「詭異畫面」仍瘋傳。她昨（21日）出席活動走紅毯，行走狀態再度引發中國網友熱議。民視 ・ 23 小時前 ・ 15
獨家／余家昶遺孀悲痛憶亡夫 擲筊問是否「入祀忠烈祠」
為了阻擋張文，57歲的余家昶在北車以肉身阻擋兇嫌，卻遭砍傷送醫不治，遺孀強忍悲痛，現身處理後事，靈堂遺照也曝光。22日下午台北市社會局長也前往靈堂，提到捷運站紀念碑及入祀忠烈祠等問題，余太太只說，只希望能隨時看到老公，會擲筊問問他的意見，低調向社會大眾致謝。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 20
王齊麟、十元大婚！超正伴娘「搶走捧花」得主身分曝光
富邦啦啦隊成員禾羽21日晚間出席王齊麟與「十元」陳詩媛的婚禮，並受邀擔任伴娘，陪伴好友完成人生重要時刻。首次以伴娘身分全程參與婚禮流程，禾羽笑說，從前期準備到當天儀式，實際參與後才發現「結婚真的不簡單，要準備的事情非常多」，也形容這次像是提前實習了一次婚禮過程。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 13
福原愛再婚並且懷孕了 江宏傑透過經紀人大方回應
福原愛2021年捲入不倫風波後，結束與江宏傑5年的婚姻。她近日接受日本媒體《女性Seven》專訪，首度證實已與外界稱為橫濱男的A先生完成結婚登記，並透露她不久後便懷孕，將在日本迎接新生命。」對此，前夫江宏傑透過經紀人簡短回應：「祝福。」裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 23 小時前 ・ 31
福原愛再婚橫濱男！挺超巨孕肚現身 鬆吐現況：連我都驚訝
福原愛斷開江宏傑後距今已經4年，而她也將事業重心移往中國發展，沒想到今（22日）福原愛拋出震撼彈，證實再婚懷孕，對象正是過去被拍到的緋聞橫濱男，她挺超巨孕肚受訪時也鬆吐最新現況。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 27
張文失業1年無收入錢哪來？母親金援金額曝 警追「冷錢包」查金流
27歲嫌犯張文19日在台北車站M7出口、捷運中山站以及誠品南西店朝人群丟擲煙霧彈襲擊、再隨機殺人，造成4死（含兇嫌）11傷悲劇。無業的張文究竟為何有錢可以購買煙霧彈、計畫犯案？據悉張文母親雖聲稱已2年沒和兒子聯絡，但仍心疼兒子會固定匯款，金額也曝光，警方將持續追查背後金流。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 121
果真是義氣男！D.O.快閃金宇彬、申敏兒婚禮僅15分鐘，隨即趕回〈MMA〉合體EXO！
據了解，婚禮僅邀請雙方至親家人與最親密的演藝圈好友出席，全程保密、作風低調。婚禮結束後，官方僅釋出一張黑白婚紗照作為紀念，直到22日才再度公開婚禮現場照片。照片中，兩人並肩進場的畫面宛如偶像劇定格畫面，申敏兒身穿簡約卻極具氣質的婚紗，金宇彬則以俐落西裝相伴...styletc ・ 21 小時前 ・ 1
趙露思出席典禮爆「禮服遭潑墨」只能穿舊款頂替 本人鬆口認了
中國女星趙露思曾因身體狀況而停工多時，後續又跟經紀公司「銀河酷娛」爆發合約糾紛，但如今的趙露思不只憑藉戲劇《許我耀眼》逆襲翻身，還簽下新東家重新出發。不過昨（21日）趙露思出席頒獎典禮時，身上的禮服跟珠寶不搭也引起大眾討論，甚至傳出她的禮服在開場前「失蹤」等說法，對此，趙露思也回應了。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 8
維多利亞惹毛兒子！ 布魯克林封鎖貝克漢全家...聖誕團圓破滅
英國明星貝克漢一家家庭失和風波盛傳已久，如今又傳出長子布魯克林（Brooklyn Beckham）與家庭關係再惡化，在社交媒體上全面封鎖了自己的父母與弟妹，讓這個全球知名的家庭在聖誕節前夕陷入尷尬與心碎的境地。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前 ・ 3
復出等時機／獨家！當醫師娘忙育兒 愷樂消失6年釋復出訊號
2020年捲入羅志祥感情風波後，「蝴蝶姐姐」愷樂以近乎人間蒸發的方式，從大眾視野中撤離。這1,000多個日子裡，她低調和醫師老公結婚，2年前透過社群驚喜宣布生子，生活恬淡而幸福。據悉，在朋友和粉絲的鼓勵下，她有了復出的念頭，並向本刊透露近況，這也是愷樂消失幕前6年來，第一次回應媒體。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 59
經紀起風波／獨家！韓籍啦啦隊大舉輾壓 林襄收入斷崖崩跌數百萬
帶起台灣職棒啦啦隊風潮的始祖林襄，近來不僅價碼、聲勢早已被韓援李多慧超越，連今年啦啦隊員前十大人氣排行，她都只位居第6，前5名都是韓籍女孩；本刊接獲爆料，原來林襄近來幾乎呈現被冷凍的狀態，原因竟是跟一手捧紅她的經紀人閨密、同時也是掌管球團「小龍女」的總經紀人莉奈因為帳目問題鬧僵，加上價碼居高不下，導致她有行無市，業外工作反被其他啦啦隊員低價撿走的狀況。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前 ・ 40
阿信演唱會跌落2米高舞台 親自發文「醫院檢查一切平安」
根據現場目擊者描述，阿信在靠近搖滾區觀眾時未察覺已接近舞台邊緣，突然踩空跌落舞台下方。意外發生後，離他最近吳建豪趕緊衝上前去關心，工作人員也迅速上前協助，觀眾驚訝尖叫，氣氛一度凝重。儘管手部見血，阿信展現敬業精神，在短暫休息後隨即回到舞台完成演出，獲得全...CTWANT ・ 6 小時前 ・ 53
陳仙梅減齡演出挨轟 花十多萬醫美維修
八點檔女星陳仙梅今（22日）現身民視《豆腐媽媽》記者會，50歲的她演媽多年，這次在新戲要叫自己小兩歲的演員潘奕如「媽媽」，不諱言演員名單出來後在網路上被攻擊，「說我塞了多少錢，剛開始真的沒辦法接受。」她為此花了十多萬醫美並且積極瘦身，無奈說：「我盡力了！」鏡週刊Mirror Media ・ 17 小時前 ・ 13
獨家／丟丟妹心臟痛急診 打嗎啡全身紅腫險休克
丟丟妹近日消失直播多日，據查是他上週因心臟部位劇烈疼痛，一向好勝的她，竟痛到大哭，男友趕緊帶她急診送醫，送醫後為了止痛打嗎啡無效，還出現嚴重過敏反應，她長年過勞，也因此緊急安排檢查。鏡週刊Mirror Media ・ 21 小時前 ・ 17
女主播帶2歲兒用餐遇不友善店家 不公開店名原因曝光
主播秦綾謙2022年和藝人廖科溢結婚，隔年11月生下兒子，晉升一家三口，沒想到日前帶著2歲兒子出外用餐，卻遇到不友善的店家，就連年僅2歲的兒子都明顯感受到對方的態度，讓秦綾謙無奈表示：「我們招誰惹誰了啦」。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 13