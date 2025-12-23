培養王室接班人！ 英國威廉王子帶喬治當義工 傳承黛妃的愛

想知道英國王室，是如何培養接班人的嗎？英國威廉王子最近就親身示範給大家看。威廉帶著長子喬治王子當志工，為遊民準備一年一度的耶誕午餐。原來這個傳統，是由已故黛安娜王妃留下。威廉這次帶著喬治一起當志工，也被英國人認為是要訓練喬治王子，負起王室成員的責任。

英國威廉王子和兒子喬治王子，在慈善機構當志工。(圖／翻攝 @@KensingtonRoyal)

英國王室培養接班人的傳統再次展現，威廉王子日前帶領長子喬治王子一同參與志工活動，為無家可歸者準備耶誕午餐，延續已故黛安娜王妃留下的家族傳統。這次父子同框的溫馨畫面不僅喚起民眾對黛安娜王妃的懷念，也被視為王室對下一代責任感培養的重要一環。同時，哈利王子一家也透過社群媒體分享全家福照片，向大家傳達節日祝福。

照片中，10歲的喬治王子身穿圍裙，專注地將麵包擺放在烤盤上，認真投入手邊工作。另一張照片則捕捉到喬治與父親威廉王子在廚房中與主廚一同開心合影的溫馨時刻。威廉王子選在週二帶著兒子前往倫敦市中心的一間無家可歸者慈善機構擔任義工，協助準備一年一度的耶誕午餐。從擺放餐具到排列食物，喬治王子開始學習作為皇室成員應盡的社會責任。

CNN主播指出，釋出的照片中一張攝於週二，畫面中有主廚克勞黛特、威廉王子及他的兒子共同入鏡；另一張則是1993年拍攝的歷史照片，顯示黛安娜王妃與當時11歲的威廉王子及該慈善機構廚房工作人員的合影。這間慈善機構對威廉王子具有特殊意義，因為他11歲時曾在母親黛安娜王妃的帶領下前往參訪，他表示那次經歷形塑了他長期致力於解決無家可歸問題的工作方向。

這則王室新聞在社群媒體上引發熱烈迴響，一名女性在社群平台X上留言表示這是「強而有力的傳承」，並認為「黛安娜一定會感到驕傲」。另一名網友則評論這是「一個深刻動人的例證，展現了同理心與身教所具有的持久力量」。

肯辛頓宮方面消息人士透露，在這次造訪期間，喬治王子在訪客簿上簽名，而該頁上也有威廉及黛安娜的簽名，象徵著家族傳統的延續。與此同時，哈利王子與妻子梅根也在社群媒體Instagram上罕見地分享了一張包含亞契王子和莉莉貝特公主的全家福照片，向大家傳達佳節祝福，為王室節日氣氛增添溫馨。

