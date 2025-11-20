培養設計思維嶺東科大設計時尚月登場 四年二度奪紅點全球唯一新銳獎

2025嶺東科大設計時尚月以主題「羽眾不同」盛大揭幕。(圖/嶺東科技大學)





引領學生從靈感萌芽到專業展翼，展現多元而自由的設計思維，2025 嶺東科技大學「設計時尚月」以主題「羽眾不同」盛大揭幕，串連設計與時尚學院六大系所能量，以創意展翼的意象呈現嶺東在跨域教學、實作訓練與文化創新上的深度扎根。系列活動包含國際講座、跨領域工作坊與創意市集，校方並於開幕式中，頒發榮譽獎勵金鼓勵師生繼續創作為校爭光。

今年活動中的國際講座邀請來自設計、時尚、品牌、服裝與影視等領域的重量級講者，包括武藏野大學小林昭世教授與金馬最佳視覺效果獎得主郭憲聰等。講座內容涵蓋材料創新、角色設計、視覺敘事、服裝立體構成、品牌策略與產品設計思維，協助學生以跨領域視角理解產業趨勢，厚實技法與創作觀點。而「羽想工坊創意市集」共展出 26 組學生文創商品，作品從生活經驗延伸，轉化為兼具創意與實用性的設計成果，呈現嶺東學子在商品企劃與創意轉譯方面的亮眼能量。

嶺東科大視傳系學生作品「青吱調」榮獲德國紅點全球唯一新銳設計獎及TISDC金獎，特別將榮耀獻獎給學校。(圖/嶺東科技大學)

20日開幕式最大亮點，來自師生於國際競賽的卓越成績。視覺傳達設計系學生以作品〈青吱調〉在「德國紅點品牌暨傳達設計大獎」中，勇奪本屆全球唯一的「新銳設計獎（Junior Prize）」。值得關注的是，嶺東視傳系在四年內兩度獲得此全球唯一的獎項，此紀錄在台灣大專校院前所未見，寫下台灣設計教育的重要里程碑。紅點評審對作品結合視覺敘事與環境意識，以出版與印刷媒體形式展現蟬鳴對季節與文化的詮釋，更透過「聲音視覺化設計」將聽覺轉譯為可見的形體給予高度肯定，彰顯嶺東設計教育在國際舞台上的堅強實力。

2025TISDC嶺東科大囊括九項大獎稱霸全國，學校特頒獎金表彰優異成就。(圖/嶺東科技大學)

同時，嶺東科大在「台灣國際學生創意設計大賽（TISDC）」中表現同樣耀眼，不僅成為全國唯一榮獲金獎的學校，更榮登全球唯一「雙料金獎」得主，於視覺與時尚設計類共囊括九項大獎。為表彰此優異成就，學校與嶺東文教基金會特別於開幕式頒發獎金，和全校師生共同見證榮耀時刻。

嶺東文教基金會張台生董事長(右)頒發獎金及獎狀表彰設計暨時尚學院卓越貢獻。(圖/嶺東科技大學)

嶺東科大校長陳仁龍表示，學生用實力再次讓世界看見台灣。四年兩度奪下紅點全球唯一新銳設計獎，加上今年 TISDC 的九項大獎，證明學校的教學能量與學生的創造力已站上國際高度。未來我們將持續打造與世界接軌的平台，讓學生以更自由、更具自信的姿態飛向更廣闊的創意舞台。

