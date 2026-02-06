基二警攜手基隆輕鬆廣播電臺 春節交通管制及交通安全 反詐識詐觀念報你知

%E4%B8%80 38 300x251 1

【民眾網編輯方笙楠基隆報導】農曆春節將屆，基隆市警察局第二分局長童寶賢特率偵查隊長及交通組長於2月5日在輕鬆廣播電台（FM96.9）宣導春節交通疏導管制、安全及反詐識詐，透過電台主持人Paul哥的節目「Paul哥秀」分享給聽眾朋友。

春節交通管制部分，信義市場周邊將於2月13日至15日上午8點至下午5點，以及2月16除夕當天上午8點至中午2點實施交通管制，部分路段將設為行人徒步區及停車排隊動線，同時規劃部分義六路段及義七路口「基隆港務分公司」騎樓為臨時機車停放區；並向聽眾分享鄰近的停車場，如：信義國小、六合、東岸遊客中心及信六路派出所對面的停車場；針對熱門景點，基二警亦提供替代道路並視車流狀況彈性實施管制，呼籲民眾配合現場指揮並多搭乘大眾運輸工具。欲深入了解，歡迎利用基隆市警察局第二分局臉書及網站參考，另可利用基隆市即時交通平台查詢基隆停車場剩餘車位，提前規劃行程，讓民眾一路順到家。

分局長童寶賢也在節目中呼籲行人要走斑馬線、注意周遭來車；車輛行進路口，禮讓行人先行；行進無號誌路口，應減速慢行；也一定要遵守切勿酒後駕車。

此外也提醒春節期間為詐騙高發期，只要對方要求匯款、投資、提供個資，強調「穩賺不賠」及「高獲利低風險」等幾乎都是詐騙；聊天過程中提及錢、匯款、獲利等關鍵字，都應該審慎思考，也提醒聽眾如有接獲可疑電話或訊息，可撥打165反詐騙專線或110報案電話查證。

本次節目內容將於2月6日晚間19時於輕鬆廣播電台（FM96.9)準時播出，邀請大家一起來聆聽。警民合作不遺餘力，持續與基隆輕鬆廣播電台攜手合作，使交通更順暢，治安更平穩，民眾更放心。