基公有市場外圍臨時攤販多 亂象待整

基隆市公有市場外圍充斥臨時攤販，擺攤時間有的甚至比公有市場成立還久，亂象環生。市議員張芳麗、呂美玲昨上午建請市府能重新作好整合與規劃，並通知各區議員一同進行會勘。

市議員張芳麗表示，有些攤販在集中區擺攤，但是旁邊佔用道路的攤販卻沒有被檢舉，顯得很不合理。她說，愛四路是暫准設攤區有的也擺了三、四十年，忽然不給擺攤也是很奇怪。張芳麗認為既然可以擺如此長的時間，表示相關團體有認同他們的作為。

張芳麗希望市府能將攤販問題重新作檢討及規劃，因為各區議員也比較熟，屆時也通知各該區議員一同進行會勘。

市議員呂美玲表示，公有市場旁確實有臨時攤販擺攤的情形，基於時空轉移和消費背景不同是應該要重新檢討和規劃了。她指出信義市場外攤販不斷延長，然而祥豐及調和市場卻沒有完全進駐，任由臨時攤販在外圍擺攤。

呂美玲表示，要真正管理就要有規劃，不要默視他們存在又有人檢舉。為此，她贊同重新規劃，並視情況讓他們成為市場一部分。

市府產發處長蔡馥嚀表示，如議員所言時空轉移和消費背景不同，確實有必要做改善。她指出，基隆市現有十五個公有市場、四個攤販集中區及部分暫准設攤區，將會視現況進行盤點重新定位未來市場的營運需求。

【記者鄭紫薇／基隆報導】基隆市議員張之豪對於市府委託專業團隊做基市店面設計及商家形象識別優化計畫，質疑有無做重點整合？他認為商圈優化都是好的開始，特建請讓大家都可以做，而不是只針對新興的店家，老牌店家反而沒有參與機會。

張之豪表示，新興的計畫多半是以比較新的店家，但是，大部分的觀光客來基隆可能還是會習慣去一些超越市府宣傳卻存在已百年的老店，這些老店才是基隆市的門面。他說，遊客買的伴手禮可能也不是市府推薦的，不過，老店家禮品的品牌設計確實對外反而代表基隆的形象，包括色彩配置，整個美學度算是內容蠻豐富的。

市府產發處處長蔡馥嚀表示，明年度基隆市店面設計及商家形象識別優化補助計畫是以既有商家門面識別，而不是針對個案部分。主要以集中在基隆整個市中心的街廓包括愛一路到孝三路，的聚落型、聯合型及超過五十年的老店家，有需要做更新或門面視覺提升，該計畫就會予以補助。

蔡馥嚀指出，老店家部分今年已有突破開始願意試著參與品牌形象的重塑。她強調，未來在市中心比較雜亂或是沒有一致性的街廓，都會進行產業輔導及門面提升，達到逐一更新目標。