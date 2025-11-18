基努李維成「觀光竊盜」受害者 感謝FBI找回名錶

（中央社記者林宏翰洛杉磯18日專電）美國聯邦調查局（FBI）聯手智利警方，破獲假借觀光名義的竊盜集團，成員偽裝成遊客身分進入美國，專挑豪宅區的名人住家犯案，好萊塢男星基努李維也成受害者，親筆寫信感謝FBI。

FBI今天發布新聞稿，宣布破獲南美洲竊盜集團。這個集團專挑電影明星、職業運動員的豪宅下手，然後把偷到的高價物品帶回自己的國家。

61歲的好萊塢男星基努李維（Keanu Reeves）住宅在2023年遭洗劫，被偷走6只名貴手錶，總共損失數百萬美元。

FBI洛杉磯辦公室在社群平台X公布一封基努李維親手寫的感謝信，表達「深深的感謝」，感謝對象包括洛杉磯市警察局、FBI洛杉磯辦公室、FBI駐智利聖地牙哥辦事處、智利警察與國家檢察署。

FBI新聞稿指出，今年初智利警方與FBI聯手執法，在智利首都聖地牙哥搜索一個被稱為「南美竊盜集團」（South American Theft Groups，SATG）的犯罪組織。這個集團在最近幾年之間，橫行於南加州的洛杉磯地區。

今年8月，FBI與智利警方一起把贓物歸還給失主，其中之一是好萊塢明星基努李維。在基努李維的失物中，包括一只他為了電影「捍衛任務」（John Wick）特別訂製，刻上紀念字樣，送給特技演員的勞力士手錶。

調查人員指出，竊賊利用簽證制度漏洞，使用觀光簽證進入美國，一旦進入美國就開始計劃犯案，以郵寄或快遞服務把贓物寄回智利，或在離境前先把贓物變賣，帶現金回國。（編輯：張芷瑄）1141119