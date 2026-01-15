基努李維牽女友滑冰放閃！ 「手牽手親親」浪漫如電影場景

基努李維和女友亞莉珊卓葛蘭特，在紐約滑冰約會。（翻攝grantalexandra IG／X@archiveskeanu）

61歲好萊塢男神「基哥」基努李維（Keanu Reeves）與52歲藝術家女友亞莉珊卓葛蘭特（Alexandra Grant）近日在紐約度過甜蜜約會。兩人在洛克菲勒中心滑冰場，手牽手滑冰、深情親吻，畫面如電影場景，浪漫又動人。

演完舞台劇就到溜冰場？ 基努李維的私下約會行程曝光

葛蘭特13日在IG貼出照片，透露男友在演完舞台劇《等待果陀》（Waiting for Godot）後，邀請她在紐約約會。基努李維去年秋天登上百老匯舞台，與《阿比和阿弟的冒險》老搭檔艾力克斯溫特（Alexander Winter）同台演出經典作品，該劇已於本月4日落幕。

基努李維和葛蘭特一起滑冰，度過甜蜜約會。（翻攝grantalexandra IG）

葛蘭特特別感謝滑冰場的工作人員，讓兩人感到賓至如歸。她形容，現場不僅有人為他們加油打氣，還提供熱可可與毛球帽，相當貼心。此外，她也為即將到來的2026年米蘭冬季奧運加油，向年輕世代的滑冰選手致敬。

基努李維在巨型的耶誕樹前，親吻女友。（翻攝grantalexandra IG）

滑冰名將的一句話 讓葛蘭特有什麼體悟？

葛蘭特還引用花式滑冰名將劉美賢（Alysa Liu）的一句話：「與人之間的連結，是生命中最重要的事，勝過一切。」葛蘭特認同表示：「願意與人保持連結、感受生活的喜悅，即使身心疲憊，也不排斥嘗試新事物，按照自己的節奏前進，對驚喜保持開放。」

基努李維牽著女友滑冰，不讓她跌倒，畫面動人。（翻攝grantalexandra IG）

基努李維與葛蘭特2011年開始被注意到有互動，兩人在2017年共同創立獨立出版社X Artists’ Books，並在2019年公開戀情。即便生活向來低調，基努李維仍多次帶著女友走紅毯、出席電影活動，包括宣傳他去年的電影《捍衛任務：復仇芭蕾》（From the World of John Wick: Ballerina）。

