基努李維罕見放閃牽女友溜冰！「拉手親親」超浪漫畫面曝光

基努李維和女友亞莉珊卓葛蘭。(圖／達志)

61歲好萊塢男神「基哥」基努李維（Keanu Reeves）近日罕見放閃，與52歲藝術家女友亞莉珊卓葛蘭（Alexandra Grant）在紐約被捕捉到甜蜜約會畫面。兩人現身洛克斐勒中心溜冰場，牽手滑冰、互動親暱，浪漫氛圍宛如電影場景，難得看到基努李維公開展現戀愛日常，讓粉絲相當驚喜。

亞莉珊卓葛蘭14日在Instagram分享多張照片與影片，只見小倆口穿著溜冰鞋，在聖誕樹前緩緩滑行，基努李維全程牽著女友的手，小心翼翼陪她找平衡。影片中還捕捉到兩人相視而笑、輕輕擁抱的瞬間，鏡頭環繞下畫面溫馨又真實，也記錄下兩人久未滑冰、略顯生疏卻樂在其中的模樣。

亞莉珊卓葛蘭在貼文中透露，這場約會其實是男友在結束百老匯舞台劇《等待果陀》（Waiting for Godot）演出後，特別安排的驚喜行程。她也幽默提到，基努李維多年未滑冰，還從曲棍球鞋換成花式滑冰鞋，對他來說相當有挑戰性，但仍全程投入，讓這個夜晚變得格外難忘。

除了分享戀愛點滴，亞莉珊卓葛蘭也特別感謝洛克斐勒中心溜冰場與幕後團隊的照顧，讓兩人感受到滿滿溫暖，還貼心準備熱可可與毛帽。她同時向滑冰社群致意，並引用滑冰名將劉美賢（Alysa Liu）的話，強調「與人建立連結是人生中最重要的事」，也鼓勵大家勇於嘗試新事物、保持開放心態，替這場浪漫約會留下溫柔註解。

