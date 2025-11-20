基努李維「顏值顛峰」再現 《康斯坦汀》「物理驅魔」經典重返大銀幕

《康斯坦汀：驅魔神探》4K數位修復版重現基努李維顛峰顏值。華納兄弟電影提供

這個魅力狂噴的帥氣形象，至今仍是許多影迷心中他最精彩的表演橋段。該片除了基努李維，演員陣容還包含日後獲得奧斯卡女配角獎的瑞秋懷茲（Rachel Weisz）、蒂妲史雲頓（Tilda Swinton），三大影壇巨星同場交手，大展狠勁也狂飆演技，讓電影上映多年後仍不斷吸引影迷觀賞，更被公認為最重要的邪典電影之一。

《飢餓遊戲》名導首部大銀幕作品

《康斯坦汀：驅魔神探》改編自DC漫畫《Hellblazer》，並找來日後以《飢餓遊戲》系列聞名全球的名導法蘭西斯勞倫斯（Francis Lawrence）執導。勞倫斯曾為小甜甜布蘭妮、威爾史密斯、莎拉麥克琳以及史密斯飛船等樂壇巨星拍攝音樂錄影帶，本片為他的首部大銀幕執導作品。

法蘭西斯羅倫斯以強烈的視覺概念，打造出視覺驚人的天使之城，帶入詭譎、驚悚氛圍。電影設定在天堂、地獄和人間三不管的灰色地帶，徬徨無助的人們，只能依靠片中這位被放逐的驅魔師康斯坦汀。

《康斯坦汀：驅魔神探》中蒂妲史雲頓參演狂飆演技。華納兄弟電影提供

康斯坦汀與女警探攜手調查 超自然事件尋求救贖

故事描述康斯坦汀生下來就擁有他不想要的天賦，能夠辨識藏身在人世間的混種天使和惡魔，後來被放逐在天堂與地獄之間的人世間，希望能藉由向地球上的魔鬼爪牙宣戰得到救贖。

然而約翰康斯坦汀並非聖人，他逐漸對人類世界以及上帝感到失望，於是自甘墮落，開始抽煙，並成為一個唾棄英雄主義的墮落英雄，甚至得了肺癌。他會為了拯救他人的靈魂而戰，但是不要任何崇拜或感激。

《康斯坦汀：驅魔神探》中基努李維與瑞秋懷茲聯手對抗惡魔。華納兄弟影業提供

當一個懷疑他能力的女警探（瑞秋懷茲 飾）不得不找他幫忙調查她摯愛雙胞胎姊妹的神秘死亡時，兩人進入洛杉磯的地下世界，遭遇一連串超自然事件，並決定攜手合作，不計代價尋求心靈的平靜。《康斯坦汀：驅魔神探》將於12月5日（週五）重返台灣大銀幕。



