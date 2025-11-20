基努李維20年前巔峰顏值曝！《康斯坦汀》暴力驅魔師回歸

基努李維影史經典《康斯坦汀：驅魔神探》20週年紀念。（圖／華納兄弟）





備受影迷喜愛的「殺神」基努李維，生涯最狂代表作《康斯坦汀：驅魔神探》今年正逢20週年，特別推出4K數位修復版重返大銀幕！當年正值顏值、身材都處於演藝生涯巔峰的基努李維，在片中化身影史上絕無僅有的超暴力驅魔師，身穿緊身西裝、揮舞著硬漢般的鐵拳「物理驅魔」，打得地獄厲鬼滿地找牙，魅力狂噴的帥氣形象，在許多影迷心中仍是他最精彩的表演橋段。

演員陣容也包含日後獲得奧斯卡女配角獎的瑞秋懷茲、蒂妲史雲頓，三大影壇巨星同場交手，大展狠勁也狂飆演技，讓電影上映多年後，仍不斷吸引許多影迷觀賞，更被公認為最重要的邪典電影之一，睽違多年終於以4K修復版重返大銀幕，絕對是台灣粉絲不可錯過的觀影體驗。

《康斯坦汀：驅魔神探》改編自DC漫畫《Hellblazer》，並找來日後以《飢餓遊戲》系列聞名全球的名導法蘭西斯勞倫斯執導，他曾為多位樂壇巨星拍攝音樂錄影帶，合作歌手及樂團包含小甜甜布蘭妮、威爾史密斯、莎拉麥克琳以及史密斯飛船，本片為他的首部大銀幕執導作品。法蘭西斯羅倫斯以強烈視覺概念打造出視覺驚人的天使之城，帶入詭譎、驚悚氛圍，更令徬徨無助的人，只能依靠天堂、地獄和人間三不管的康斯坦汀。《康斯坦汀：驅魔神探》4K數位修復版12月5日在台上映。



