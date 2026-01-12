基北北桃先籌地方預算支應 確保TPASS 1200服務不中斷

儘管對地方財政造成壓力，但基隆市與北北桃考量通勤族福祉，四市決定將先行籌資代墊TPASS通勤月票補貼款，確保基北北桃通勤族權益。

基隆市政府表示，為因應中央115年度「TPASS行政院通勤月票」補貼款尚未能撥付，基北北桃四市考量TPASS屬於中央與地方政府重大政策，應考量以民眾福祉為重，為了要落實此項重大政策，基北北桃決定在中央補助款撥付前，由地方政府先行籌資代墊。

基市府指出，基北北桃1200都會通定期票自112年7月起實施，至114年12月止，總售票張數1585.5萬張，月平均售票張數約52.8萬張，已成為四市市民通勤、通學不可或缺的公共服務。

因此，地方政府的經費會持續撥付給各運輸業者，以降低各運輸業者的衝擊。基市府初步估計，先行籌資代墊機制雖可暫時維持政策運作，但也將會對地方財政造成壓力；基北北桃四市期盼，中央應盡力溝通協調，提出應變計畫，早日完成預算程序，讓TPASS 1200服務不中斷。