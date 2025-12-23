基北北桃副市長會議增11項合作 林奕華促跨市治理一致化

基北北桃4市副市長一同出席第6次副市長層級會議。（臺北市政府研究發展考核委員會提供／孫敬新北傳真）

基北北桃合作交流平台第6次副市長層級會議22日下午於台北表演藝術中心舉行。台北市副市長林奕華指出，該平台已逐步建立穩定且具延續性的運作機制，目前列管合作案件共63案，並於本次會議新增11項提案。她強調，未來跨市合作將朝向「一致性」與「可感性」深化，確保市民在北台生活圈中，不因行政區域不同而產生服務落差。

林奕華表示，北台生活圈在交通、環境、公共安全與市民服務等面向，長期面臨跨行政區治理挑戰。透過副市長層級會議與工作小組的密切協作，4市已在綠色運輸、防災救援、學童鮮奶政策及電子煙整合性防制等議題上取得具體成果。

她提到，電子煙防制已涉及校園安全、公共安全與毒品防制，未來將進一步結合教育與警政體系強化跨市聯防；此外，科技化與資料化將是未來4市合作的重要底層能力，透過AI應用與資料整合提升治理效率。

在環境資源與永續治理方面，林奕華期盼各市就廚餘處理、碳預算及氣候風險等共通議題，提出更具體的跨市合作構想，逐步建立彼此支援的永續治理架構。

