基北北桃副市長會議深化八大議題合作

「基北北桃合作交流平臺」第6次副市長層級會議日前在臺北表演藝術中心舉行。基隆市副市長邱佩琳在會中強調，未來基隆市將持續與臺北、新北及桃園深化八大議題合作，突破行政疆界，穩健推動區域整合與資源共享。

「基北北桃合作交流平臺」自成立以來，已成為全國區域治理合作的重要典範，此次會議累計推動63項合作方案，完成提請解列7案、持續推動45案，並新增11項合作提案，充分展現北台灣城市攜手推動政策的豐碩成果。

副市長邱佩琳表示，基北北桃四市副首長平時聯繫密切、合作順暢，如同一家人般攜手面對跨域議題。未來基隆市將持續與臺北、新北及桃園深化八大議題合作，突破行政疆界，穩健推動區域整合與資源共享，形塑共生互惠的夥伴關係，攜手打造宜居、永續、共榮的北台灣城市群。

廣告 廣告

市府表示，回顧近三年合作成果，基北北桃在八大工作小組推動下，多項議題已展現具體成效。交通方面，四市共同推動「我的減碳存摺」全民運動，114年已涵蓋市區公車、捷運、輕軌、公路及國道客運、台鐵與YouBike，參與人數突破41萬人，並規劃於115年升級為2.0版，納入步行減碳機制，透過悠遊付APP呈現減碳成果。

軌道建設方面，基隆捷運持續穩健推進，經與新北市協調，八堵機廠（SB22）由新北市擔任開發主管機關，其餘場站（SB18―SB21）由基隆市主責辦理，並同步檢討場站開發範圍及容積獎勵機制，深化跨市合作。

此外，因應極端氣候帶來的挑戰，災防面向持續強化跨市通報機制及救災資通訊備援系統，提升整體應變效能；產業與民生方面，臺北市政府率團參與馬來西亞台灣形象展及新加坡科技週，成功行銷基北北桃城市形象，並協助企業拓展海外市場；都會發展方面，四市推動都市發展與AI技術應用交流，整合資源、共享經驗，朝向智慧、永續城市目標邁進。

衛生社福方面，透過「電子煙GetOut！」合作方案，建立跨市菸害防制網絡，共同防堵電子煙於基北北桃流竄；教育文化方面，基隆市已於12月5日主辦四市環境教育與校園綠樹碳盤查成果交流活動，推動校園綠化與淨零綠校園，並首創全國「展翅翱翔」環教大使出國交流計畫，連續三年（112年越南、113年韓國、114年馬來西亞）與國際接軌，攜手實踐「基北北桃永續共好」的共同目標。