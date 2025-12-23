基北北桃合作平台 全國典範

基北北桃跨平台合作成果豐碩，城市共好。（基隆市政府提供）

記者王慕慈∕基隆報導

「基北北桃合作交流平台」第六次副市長層級會議二十二日在台北表演藝術中心舉行，平臺自成立以來，已成為全國區域治理合作的重要典範，累計推動六十三項合作方案，完成解列七案、持續推動四十五案，並新增十一項合作提案，充分展現北台灣城市攜手推動政策的豐碩成果。

基隆市副市長邱佩琳會中致贈具基隆在地特色的伴手禮，包括蔡技食品「海味豆腐岩禮盒」，鎖管醬榮獲交通部觀光署「最佳美味獎」、千層豆腐岩煎餅獲選「最佳伴手禮獎」，另有在地基隆人才知道的「大新餅店咖哩肉餅」，藉此向各城市分享基隆的城市風味與產業特色。

基北北桃四市副首長平時聯繫密切、合作順暢，如同一家人般攜手面對跨域議題。邱佩琳表示，未來基隆市將持續與台北、新北及桃園深化八大議題合作，突破行政疆界，穩健推動區域整合與資源共享，共生互惠的夥伴關係，攜手打造宜居、永續、共榮的北台灣城市群。

回顧近三年合作成果，基北北桃多項議題已具成效。交通方面，共同推動「我的減碳存摺」全民運動，一一四年已涵蓋市區公車、捷運、輕軌、公路及國道客運、台鐵與YouBike，參與人數突破四十一萬人次，一一五年將升級為二點零版，將步行減碳納入，透過悠遊付ＡＰＰ呈現減碳成果；軌道建設，基隆捷運持續穩健推進，經與新北市協調，八堵機廠（ＳＢ２２）由新北市擔任開發主管機關，二十三日晚在八中里舉辦說明會，其餘場站由基隆市主責，同步檢討場站開發範圍及容積獎勵機制。

因應極端氣候挑戰，持續強化跨市通報機制及救災資通訊備援系統，提升整體防災應變效能；產業與民生面向，台北市政府率團參與馬來西亞台灣形象展及新加坡科技週，成功行銷基北北桃，協助企業拓展海外市場；教育文化面向，基隆市主辦的四市環境教育與校園綠樹碳盤查成果交流活動，推動校園綠化與淨零綠校園，首創全國「展翅翱翔」環教大使出國交流計畫，連續三年，與國際接軌，攜手實踐「基北北桃 永續共好」共同目標。