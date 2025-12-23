基北北桃平台合作 謝國樑：攜手打造安全便利交通生活圈
CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導
為促進北台4市交通政策協調與生活圈共榮發展，114年第4季「基北北桃交通組合作交流平台會議」今（23）日於基隆市舉行，4市共同就跨市交通議題進行交流討論。謝國樑表示，交通是民眾每日最直接感受的公共服務，期盼透過平台合作，攜手打造更安全便利的交通環境。
謝國樑指出，從前一日召開的基北北桃合作交流平台第6次副市長層級會議、「我的減碳存摺」全民運動頒獎活動，到今日的交通組交流平台，顯示4市在交通、環境與生活議題上的合作日益緊密，都是為了強化北台生活圈的整體連結，讓市民在通勤、移動與生活品質上感受到實質改善。他也表示，感謝各縣市交通夥伴齊聚基隆，共同為區域交通發展集思廣益。
針對行人安全議題，謝國樑提到，市府近年持續加強車輛禮讓行人的宣導與執法，但行穿線事故仍偶有發生，顯示制度面仍有精進空間。他曾建請交通部，針對《道路交通管理處罰條例》第44條第1項第2款所規定的「減速」行為，訂定更明確、可執行的標準，以利執法一致性，進一步保障行人與駕駛雙方的交通安全。
基隆市政府交通處說明，目前基北北桃交通平台執行中合作案件共計25案，涵蓋公共運輸、票證整合與交通政策協調等多項議題。除謝國樑市長提出的臨時動議外，本次會議也新增討論配合交通部近期預告修正法規、開放雙層巴士行駛高快速公路的相關議題。交通處表示，將透過平台向交通部提案，以因應未來國道客運運量需求，並協助紓解客運駕駛人力短缺問題。
謝國樑強調，基隆市高度仰賴跨縣市交通系統，無論是基隆捷運推動、589路公車延駛百福社區，或定期票政策所帶來的通勤便利，皆有賴新北市、台北市及桃園市的協助與支持。市府將持續透過基北北桃合作平台，深化中央與地方、縣市與縣市之間的協作，讓交通建設真正回應市民需求，打造安全、順暢且便利的北台交通生活圈。
照片來源：基隆市政府
中午來開匯／補足大法官人數解憲政危機 張景森：總統有義務一定要再提名
