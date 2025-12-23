基北北桃平台 交流噪音管制成果
基北北桃環保交流合作平台第9次會議22日落幕，會中4市就近期聯合稽查執行成果及深獲民眾好評的靜桃專案成果展現外，也初步討論清潔隊基層人事制度及福利議題，透過平台機制強化跨縣市經驗交流。
桃園市今年1至11月已辦理183場次環警監聯合稽查勤務，桃警協同環保局攔檢2037件疑似改裝噪音車輛、環保局檢測噪音超標而當場裁罰970件；另警政蒐證通報部分，桃園警方已通報噪音車輛2468件，經環保局審核通過召回車輛辦理檢驗1216件，由環保局逕予裁罰423件。
桃園市副市長蘇俊賓民國112年倡議推動的修法已三讀通過，未來針對非法改裝排氣管，將處以加倍罰鍰並新增吊扣牌照等重罰規定。除了法規與裁罰，環保局也與警察局交通大隊及各分局聯合執法。
桃園市交通警察大隊長李維振表示，靜桃專案鎖定改裝排氣管、噪音超標、無照駕駛及危險駕駛等違規行為，透過定期聯合稽查及深夜蒐證，針對各行政區易有改裝車輛經常聚集、易發生競速與危險駕駛的熱點路段，結合各分局警力實施區域聯防，加強巡邏與路檢稽查。
環保局表示，會議中也針對清潔隊人力相關議題深入交流與討論，考量清潔隊幹部在勤務調度及現場管理上要投入較多時間，會中探討是否有機會研議獎勵或激勵措施，並就各縣市作法經驗分享與意見交換，另也討論清潔隊員接受教育召集返崗後的補休制度等。
