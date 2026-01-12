基北北桃決議先籌地方預算支應TPASS 喊話中央提應變計畫

今年中央政府總預算卡關，恐影響TPASS補助，基北北桃4市今天(12日)召開會議討論。會中決議，為考量TPASS屬於中央與地方政府的重大政策，應以民眾福祉為重，在中央補助款撥付前，地方政府先行籌資代墊；但基北北桃也期盼中央盡力協調，提出應變計畫，讓服務不中斷。

今年度中央政府總預算遲未進入審議程序，攸關基北北桃通勤族的「TPASS行政院通勤月票」補助恐面臨斷炊。基北北桃4縣市交通局長12日邀集交通運輸業者、專家共同召開「公共運輸發展平台工作小組會議」，盼讓TPASS服務不中斷。

台北市交通局長謝銘鴻會後轉述會中達成的四大共識。他表示，中央今年度「TPASS行政院通勤月票」補貼款尚未能撥付，基北北桃4市考量TPASS屬於中央與地方政府重大政策，應以民眾福祉為重，為落實此重大政策，4縣市與業者均同意在中央補助款撥付前，以地方政府先行籌資代墊。

謝銘鴻也表示，經台北市政府估計，目前基北北桃1200都會通定期票可維持服務至今年5月底，相關機制雖然可暫時維持政策運作，但仍將對地方財政造成壓力，4市期盼中央仍應提出應變計畫，早日完成預算程序，讓服務不中斷。他說：『(原音)攸關通勤民眾的重要政策，4市共同期盼中央要提出應變計畫，讓預算早日通過，讓服務不要中斷，這是委員會共同的結論。』

至於取消1200月票，民眾的平均交通成本會增加多少？謝銘鴻說，依照去年度的運行結果，平均通勤族的成本是新台幣2,100元，若以1200月票價格扣除，大概會多花900元。謝銘鴻也指出，地方政府還未考慮增加費用的選項，希望行政院、立法院的應變方案能在短期內出爐。

新北市、桃園市、基隆市的交通局長也都強調，TPASS為中央推出攸關全民通勤民眾的重要民生政策，地方政府會全力讓TPASS政策繼續下去，但也希望中央與立法院儘速完成總預算的審議，不要讓民眾權益受到影響。