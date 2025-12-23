基北北桃深化環保合作 優化清潔隊員福祉

新北環保局分享新北清潔隊員增加醫療、人力及清潔獎金等福利措施，讓第一線清潔隊員安心投入服務。（圖／取自新北市政府網站）

基北北桃環保交流合作平台22日於新北市政府逗點實驗室舉辦，由新北市環保局主辦，四市環保局齊聚一堂，針對低碳淨零、噪音車防制及清潔隊員福利等議題交流，透過跨縣市合作，持續提升北臺灣生活品質。

新北市環保局長程大維指出，基北北桃人口往來頻繁，環境議題具有高度關聯性，透過定期會議整合政策與作法，有助提升治理效能，平台成立滿3周年，已召開9次會議，累積推動14項合作方案，包含廢棄物去化處理、環境維護及稽查、河川流域管制及海洋污染改善、空氣品質及噪音防制等共同守護環境行動。

環保局指出，因應淨零轉型趨勢，本次新北特別於會中分享推動企業資源結合民眾參與的「新北減碳集多多」專案成果，包含「淨零新北」及「全民碳集」等計畫，透過數位科技及媒合企業ESG資源，在「淨零新北APP」與集碳平台設定獎勵機制，鼓勵民眾從搭乘大眾運輸、騎乘自行車、選擇無肉餐及購買負碳商品等實踐減碳行動，讓永續成為全民生活日常。

環保局續指，另噪音管車管制方面，四市持續透過區域聯防，有效遏止飆車及改裝車噪音，緊接著115年寒假即將到來，四市在會議中決議，將啟動寒假噪音車專案聯合稽查，透過環保、警政及監理單位跨縣市合作，結合科技執法機制，加強取締違規改裝排氣管車輛，本次會議中新北市推出「查車、查人、查車行」一網打盡策略，除以科技執法及現場攔查等方式，也透過跨局處公安小組鎖定改裝排氣管車行聯合稽查，至今已查獲5家違規車行、未登記改裝排氣管車輛17輛，皆已依法要求改善或拆遷；新北市114年截至11月噪音科技執法已舉發2,980件；另環警聯合稽查237場次，攔查4萬4,780輛，環保局除舉發2,233件未使用經認證排氣管者，警察局亦依道路交通管理處罰條例裁處2,682件。

環保局說，為守護維護城市環境的無名英雄，本次會議討論增加清潔隊員福利措施，以新北市為例，在健檢方面增加「肺部低劑量電腦斷層檢查及多項慢性病與癌症相關檢查」，並安排職業醫學專科醫師進行訪視，藉由衛教與提供醫療建議，保障隊員健康安全並落實職場健康促進的理念；在人力資源增補部分，新北市分5年逐步增加227名人力及88輛清運車輛，緩解基層清運高峰壓力，並確保垃圾清運服務品質不打折。除此之外更調升清潔獎金、駕駛安全獎金、夜點費及春節慰問金，並提高文康活動經費，發放第二套GORE-TEX等級透氣防水衣，讓第一線清潔隊員安心投入服務。與會各縣市也紛紛就制度精進與實務經驗進行交流，作為後續政策優化的重要參考。

環保局表示，面對城市環境治理與長期運作的多重挑戰，基北北桃四市持續深化跨域合作，充分運用科技工具與數位化手段，協助推動各項環保政策，同時關注第一線清潔隊員的健康與福利，確保基層隊員能獲得完善保障，更期望永續概念逐步融入市民日常生活，讓北台千萬市民享有乾淨、舒適的環境。

