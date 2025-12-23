基北北桃深化環保合作 區域聯防打擊噪音車還民寧靜

〔記者翁聿煌／新北報導〕基北北桃環保交流合作平台今年決議，針對噪音車管制方面，由4市持續以區域聯防遏止飆車及改裝車噪音，明年寒假即將到來，4市將啟動寒假噪音車專案聯合稽查，透過環保、警政及監理單位跨縣市合作，結合科技執法機制，加強取締違規改裝排氣管車輛。

新北市環保局指出，會議中新北市對於社區民眾深惡痛絕的改裝噪音汽機車，推出「查車、查人、查車行」一網打盡策略，除以科技執法及現場攔查等方式，也透過跨局處公安小組鎖定改裝排氣管車行聯合稽查，至今已查獲5家違規車行、未登記改裝排氣管車輛17輛，皆已依法要求改善或拆遷；新北市114年截至11月噪音科技執法已舉發2980件；另環警聯合稽查237場次，攔查4萬4780輛，環保局除舉發2233件未使用經認證排氣管者，警察局亦依道路交通管理處罰條例裁處2682件。

廣告 廣告

新北市環保局長程大維指出，基北北桃人口往來頻繁，環境議題具有高度關聯性，透過定期會議整合政策與作法，有助提升治理效能，平台成立滿3周年，已召開9次會議，累積推動14項合作方案，包含廢棄物去化處理、環境維護及稽查、河川流域管制及海洋污染改善、空氣品質及噪音防制等共同守護環境行動。

【看原文連結】

更多自由時報報導

被鄭麗文當眾嗆「沒有大腦」 東吳副教授PO文回擊了！

LTN投票箱》連馬斯克都關注 你認為台灣少子化的原因是？

把握週二好天氣！週三多雨一直下到週末

明年蓋定了！全國唯一沒有火葬場的彰化縣 二次環評過關

