基北北桃深化環保合作 打擊噪音車 提升清潔隊員福祉

▲環警監共同合作打擊噪音車確保道路安全與市民生活品質。（圖：新北環保局提供）

基北北桃環保交流合作平台由新北環保局主辦，四市環保局齊聚，針對低碳淨零、噪音車防制及清潔隊員福利等議題交流，透過跨縣市合作，持續提升北臺灣環境品質。

新北環保局長程大維指出，基北北桃人口往來頻繁，環境議題高度相關，透過定期會議整合政策與作法，有助提升治理效能。平台成立三周年以來已召開九次會議，推動十四項合作方案，涵蓋廢棄物處理、環境維護、河川管制、海洋污染改善及噪音防制等。因應淨零轉型，新北分享「新北減碳集多多」成果，包含淨零新北及全民碳集計畫，透過科技與企業ESG資源媒合，在「淨零新北APP」設獎勵機制，鼓勵民眾搭乘大眾運輸、騎自行車、選擇無肉餐及購買負碳商品，讓永續成為日常。

噪音車管制，四市決議啟動寒假聯合稽查，結合環保、警政及監理合作，加強取締違規車輛。新北推出「查車、查人、查車行」策略至今已查獲五家違規車行、十七輛未登記改裝車；今年截至十一月噪音科技執法舉發二千九百八十件，環警聯合稽查二百三十七場次，攔查四萬四千七百八十輛，舉發二千二百三十三件，警局裁處二千六百八十二件。

清潔隊員福利新北新增低劑量肺部檢查及慢性病檢測，並安排專科醫師訪視；五年增補二百二十七名人力及八十八輛清運車，並調升獎金、夜點費及慰問金，發放第二套防水衣，保障隊員健康安全。