基北北桃深化環保合作 提升千萬市民生活品質
記者黃秋儒／新北報導
基北北桃環保交流合作平台昨（22）日下午於新北市政府逗點實驗室舉辦，由新北市環保局主辦，四市環保局齊聚一堂，針對低碳淨零、噪音車防制及清潔隊員福利等議題交流，透過跨縣市合作，持續提升北臺灣生活品質。
新北市環保局長程大維指出，基北北桃人口往來頻繁，環境議題具有高度關聯性，透過定期會議整合政策與作法，有助提升治理效能，平台成立滿3周年，已召開9次會議，累積推動14項合作方案，包含廢棄物去化處理、環境維護及稽查、河川流域管制及海洋污染改善、空氣品質及噪音防制等共同守護環境行動。
新北市環保局指出，因應淨零轉型趨勢，本次新北特別於會中分享推動企業資源結合民眾參與的「新北減碳集多多」專案成果，包含「淨零新北」及「全民碳集」等計畫，透過數位科技及媒合企業ESG資源，在「淨零新北APP」與集碳平台設定獎勵機制，鼓勵民眾從搭乘大眾運輸、騎乘自行車、選擇無肉餐及購買負碳商品等實踐減碳行動，讓永續成為全民生活日常。
環保局提到，另噪音管車管制方面，四市持續透過區域聯防，有效遏止飆車及改裝車噪音，緊接著115年寒假即將到來，四市在會議中決議，將啟動寒假噪音車專案聯合稽查，透過環保、警政及監理單位跨縣市合作，結合科技執法機制，加強取締違規改裝排氣管車輛，本次會議中新北市推出「查車、查人、查車行」一網打盡策略，除以科技執法及現場攔查等方式，也透過跨局處公安小組鎖定改裝排氣管車行聯合稽查，至今已查獲5家違規車行、未登記改裝排氣管車輛17輛，皆已依法要求改善或拆遷；新北市114年截至11月噪音科技執法已舉發2,980件；另環警聯合稽查237場次，攔查4萬4,780輛，環保局除舉發2,233件未使用經認證排氣管者，警察局亦依道路交通管理處罰條例裁處2,682件。
為守護維護城市環境的無名英雄，本次會議討論增加清潔隊員福利措施，以新北市為例，在健檢方面增加「肺部低劑量電腦斷層檢查及多項慢性病與癌症相關檢查」，並安排職業醫學專科醫師進行訪視，藉由衛教與提供醫療建議，保障隊員健康安全並落實職場健康促進的理念；在人力資源增補部分，新北市分5年逐步增加227名人力及88輛清運車輛，緩解基層清運高峰壓力，並確保垃圾清運服務品質不打折。除此之外更調升清潔獎金、駕駛安全獎金、夜點費及春節慰問金，並提高文康活動經費，發放第二套GORE-TEX等級透氣防水衣，讓第一線清潔隊員安心投入服務。與會各縣市也紛紛就制度精進與實務經驗進行交流，作為後續政策優化的重要參考。
環保局表示，面對城市環境治理與長期運作的多重挑戰，基北北桃四市持續深化跨域合作，充分運用科技工具與數位化手段，協助推動各項環保政策，同時關注第一線清潔隊員的健康與福利，確保基層隊員能獲得完善保障，更期望永續概念逐步融入市民日常生活，讓北台千萬市民享有乾淨、舒適的環境。
其他人也在看
能源轉型變這樣？壓垮光電業！協會示警：外資嚇到啟動「千億撤資計畫」
台灣光電產業正面臨存亡關鍵時刻！太陽光電產業七大公協會於22日發出沉重警訊。業界直指，今年不僅飽受天災與輿論抹黑之苦，近期立法院倉促修訂《環評法》更被視為壓垮能源轉型的「最後一根稻草」。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 27
2波冷空氣接力！「這天」全台轉冷炸雨彈 強度恐達冷氣團等級
今（22）日受到東北季風影響，部分地區有局部短暫雨。氣象粉專「進擊の天氣小編」表示，今、明兩天將迎一波冷空氣南下，台南以北低溫15至17度，且聖誕節前後又會有一波強冷空氣南下，全台轉冷，請民眾務必注意保暖。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
入冬第2波冷氣團要來了！這天轉冷挾水氣凍台 粉專：濕冷感很要命
距離12月25日聖誕節只剩下2天，屆時的天氣狀況已經大致底定。對此，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，下一波冷空氣預計25日清晨抵達，強度接近冷氣團，且挾帶水氣；2地很可能度過濕冷聖誕節，「下雨加成之下，那個濕冷感是很要命的」。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 5
聖誕節雨區擴大！「這2天」雨最大探13度 一圖看一週天氣
未來一週受2波冷空氣影響，中央氣象署指出，今（21）日東北季風南下，週一仍持續受到影響，北台灣整天較涼。週三至週四迎來第二波東北季風，各地降雨機率提高，局部空曠地區可能下探至13度。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
下波冷空氣更強！「0度線」高度降低 高山有望飄雪
今天(22日)東北季風影響迎風面地區有短暫雨，氣象專家吳德榮指出，明天各地晴朗、明顯回暖，週三起另一波冷空氣逐漸南下，強度比上一波更強，週四、五「零度線」高度降低，3000公尺以上高山有零星飄雪機率。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
早晚急凍白天回暖 冷空氣週三到「這天」最有感
【記者黃泓哲／台北報導】時序入冬，台灣天氣開始劇烈變化。昨(21)日白天各地仍有22至29°C的舒適氣溫，但短短一晚天氣急轉直下，受東北季風與輻射冷卻影響，今(22)日清晨苗栗、雲林等地低溫明顯下探，不少地區已出現13°C以下的寒意，民眾一早外出就明顯感受到「真的冷了」。壹蘋新聞網 ・ 22 小時前 ・ 2
挑戰大陸冷氣團！更強冷空氣聖誕節報到 雨擴全台低溫下探10℃
東北風偏強，中央氣象署發布陸上強風特報， 23日晨至24日晚上綠島、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號），提醒民眾注意。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 1
「0度線」高度降低 聖誕節有望下雪！下波冷更強久
【江宜潔／綜合報導】今（22）日受東北季風影響，迎風面大台北山區、基隆北海岸、東半部、恆春半島有局部短暫雨，尤其宜蘭可能出現大雨，另大台北平地下半天也有零星飄雨機會，而這波濕涼預計明（23）日開始趨緩。專家提醒，下一波冷空氣會更強久，且聖誕節前後「0度線」高度降低，部分高山都有機會追雪。壹蘋新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
「這天」更強冷空氣報到！粉專示警：降雪範圍擴大、時間拉長
生活中心／巫旻璇報導今（22日）清晨全台最低氣溫出現在苗栗公館，僅12.6度。隨著東北季風逐漸轉為偏乾，北台灣天氣型態轉為多雲，不過北海岸及東半部地區仍有局部短暫降雨機率。中央氣象署提醒，這波冷空氣影響最明顯的時段，將落在週四（25日）耶誕節夜間至週五（26日）清晨，中部以北低溫可能下探至13至15度，民眾外出應留意保暖。此外，週三起更強一波東北季風南下，氣象粉專「林老師氣象站」也指出，這波冷空氣條件有利降雪發生，不僅高山降雪機率提高，影響範圍也將擴大，降雪時間同樣有延長趨勢。民視 ・ 1 天前 ・ 發起對話
東北季風接力報到！下週北台灣好天氣僅1天 高山有望降雪
「東北季風一波波，週四週五各地濕涼」中央氣象署說明一週天氣，北台灣把握週二溫暖的天氣，週三起東北季風增強，週四至週五最濕涼，3,500公尺左右或以上的高山有零星降雪、結冰機率。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 發起對話
又有冷氣團？聖誕節恐急凍12度 一路冷到週末
東北季風一波接著一波，今（22）日仍持續受到東北季風影響。天氣風險分析師薛皓天指出，週四聖誕節底層東北季風強度再增強，中層雲系逐漸通過，水氣雲量持續偏多，夜間至清晨低溫明顯，各地低溫約12~15度，預報台北測站低溫有接近14度機會，不過是否達冷氣團仍須觀察。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
明天天氣東北部防較大雨勢 下波東北季風周三報到低溫探13℃
中央氣象署今天（21日）表示，明天仍受東北季風影響，東北部地區留意較大雨勢；24日（周三）另一波東北季風南下，預估持續影響至下周，水氣由濕轉乾，預估冷空氣最強時間點是25日（周四）晚至26日（周五）清晨，中部以北低溫約攝氏13至15度。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前 ・ 1
冬至變天！兩波東北季風接力 最低溫恐下探13°C
【記者黃泓哲／台北報導】冬至到來，冷空氣南下速度明顯加快，台灣天氣也正式轉折。氣象專家吳德榮指出，北台灣與東部最先感受到變天，不但氣溫下降，降雨也開始增加，通勤與外出都會受影響。接下來一週，將有兩波東北季風接力影響，其中低溫時段與雨勢變化，是這幾天天氣觀察的重點。壹蘋新聞網 ・ 1 天前 ・ 11
今晨最低溫12.5度！北台灣把握明天溫暖天氣 周三東北季風再起
中央氣象署觀測，今清晨本島縣市平地最低溫出現在苗栗縣公館鄉；南投縣名間鄉、中寮鄉的攝氏12.5度。氣象署表示，今天（22日）東北季風影響，北台灣整天體感較為濕涼，中南部日夜溫差大，明天天氣如何？氣象署指出，明天（23日） 東北季風稍減弱，北台灣的朋友請把握明天的溫暖天氣，周三（24日） 東北季風再起，水氣增多、全台有雨，周四到周五（25日到26日）最有濕涼感。Yahoo奇摩（綜合報導） ・ 1 天前 ・ 5
強冷空氣明襲台！北台灣轉濕冷 聖誕節急凍「低溫探10度」高山有望降雪
今（23）日東北季風減弱，氣溫回升，各地大多為多雲到晴、可見陽光的天氣。氣象專家吳德榮提醒，冷空氣將於明日下午南下，北台灣率先轉濕冷，週四至週六冷氣團影響最明顯，本島平地最低氣溫約可降至10度，民眾需留意保暖與天氣變化。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 發起對話
銀色聖誕預備！冷氣團明起報到冷4天 高山有望下雪
[Newtalk新聞] 今(23)天天氣晴朗，各地明顯回暖，高溫上看30度，不過氣象專家吳德榮指出，明天下午起冷空氣逐漸南下，北台變天轉濕冷，本島平地最低氣溫約可降至10度，台北觀測站則有觸及14.4度，有機會成為入冬第2波「大陸冷氣團」，3000公尺以上的高山有機會下雪，預計這波低溫將影響至27日。 吳德榮指出，今日至明上午、季風減弱，各地晴朗穩定、明顯回暖，白天舒適微熱、早晚涼。今日各地區氣溫為：北部16至28度、中部14至30度、南部15至30度、東部15至29度。 根據最新預報顯示，明天下午冷空氣逐漸南下，北台變天、氣溫漸降。25至27日冷空氣籠罩，北部、東半部有局部雨，北台濕冷；中南部平地多雲時晴，白天舒適、早晚冷，山區偶有零星降雨的機率，亦應注意衣著調整。 由於強度略調強，本島平地最低氣溫約可降至10度，台北觀測站則有觸及14.4度，有機會成為入冬第2波大陸冷氣團；雪(零度)線降至3000公尺左右，故合歡山、雪山、南湖⋯等高山，若得水氣配合，則皆有零星飄雪的機率。 另外，28日季風漸轉乾，北台雨後轉多雲，東半部仍有局部短暫雨的機率，氣溫略升；29日季風減弱，各地晴朗、氣溫回新頭殼 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
下一波更強東北季風報到！「這天」起氣溫再探低點 3000公尺高山有望飄雪
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導東北季風影響逐漸減弱，今明兩天短暫回暖。氣象專家吳德榮表示，今（22）日東北季風轉乾，各地早晚偏涼、白天回暖，明（23...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
3地大雨下到天亮！週三更強東北風報到「挑戰冷氣團」 台北恐探14度
氣象署表示，明天（22日）東北季風影響，迎風面的基隆北海岸、大臺北山區、東半部地區及恆春島會有局部短暫雨，大台北平地也會有零星飄雨的機會，留意下半天，宜蘭地區可能會有一波較為明顯的雨勢。氣溫方面，中部以北及宜蘭清晨低溫約15至17度，花東及南部約17至19度。氣象...CTWANT ・ 1 天前 ・ 發起對話
東北季風明減弱回暖「週三再迎冷空氣」 專家曝高山降雪有望
即時中心／梁博超報導根據中央氣象署資料，今（22）日清晨平地最低溫12.6度出現在苗栗公館！氣象專家吳德榮指出，明東北季風減弱，各地將明顯回暖；不過週三下午起又有另一波冷空氣南下，將再轉為濕冷天氣，3,000公尺以上高山有望出現降雪。民視 ・ 1 天前 ・ 發起對話
東北季風轉乾！北台偏涼 明起回暖、週三後再迎冷空氣
氣象專家吳德榮在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，今(22)日「東北季風」漸轉乾，大台北轉多雲，北海岸及東半部仍有局部短暫雨的機率，北台偏涼；中南部晴朗，白天舒適微熱、早晚涼。明(23)日至週三(24日)上午、季風減弱，各地晴朗、明顯回暖。今日各地區氣溫為：北部16至23度，中部13至28度，南部14至29度，東部15至27度。吳德榮指出，週三下午起至週六(27日)另一波冷空氣逐漸南下，目前模擬其持續較久、且約比前波再低2度，但仍屬「東北季風」等級，迎風面北部、東半部轉有局部雨，北台「濕涼微冷」；中南部雲量略增、山區偶有零星飄雨的機率，氣溫略降。週四、五(25、26日) 「零度線」高度降低，3000公尺以上高山(合歡山、雪山、南湖⋯等)，若得水氣配合，皆有零星飄雪的機率。由於不同模式模擬仍有差異，且有略為調強的趨勢，應續觀察。吳德榮表示，下週(28)日「東北季風」漸轉乾，北台雨後轉多雲，東半部仍有局部短暫雨的機率。更多新聞推薦 ● 向監院提彈劾 藍白控卓榮泰擴權獨裁、踐踏憲法台灣好新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話