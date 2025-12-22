基北北桃減碳存摺升級 兌獎門檻下修至5公斤
〔記者董冠怡／台北報導〕基北北桃去年推出「我的減碳存摺」，累計28萬人參與，今年截至目前為止，共有44萬人響應，減碳量5.5萬公噸，明年有望突破60萬人。4市代表今在台北市舉辦記者會並宣布，明年起升級為2.0版，將兌獎門檻每月20公斤，下修至5公斤，提升民眾參與意願。
台北市副市長張溫德指出，「我的減碳存摺」平台生活化又有趣，不是為了特定目的減碳，而是日常生活中理所當然的一部分，同時也能透過大眾運輸工具及相應公式，量化減碳成果，1棵樹1年約可吸收12至13公斤的碳，5公斤相當於3分之1棵樹可吸收的碳排，降低兌獎門檻，讓民眾更有感。基北北桃目前累計44萬9000餘人參與，正在評估如何克服技術困難，從運輸擴大至其他層面。
基隆市副市長邱佩琳表示，在公私協力持續合作下，短短一年新增16萬人。基隆通勤比例全國第二、電動機車比例全國第一，同時致力於環保工作，透過市政府號召、學術機構及在地企業響應，希望能讓基隆的節能減碳達到與其他3市同等的標準，目標明年60萬人。
新北市副市長劉和然認為，新北市前三大排碳量為住商、工業和交通，從交通部分著手非常重要，包括高鐵、台鐵、捷運、輕軌、客運、公車，捷運三鶯線明年也將投入營運，加入「我的減碳存摺」行列。台灣人很喜歡做環保，加上提供好的誘因、便利的方式，就有機會提高活動參與率。
桃園市政府秘書長溫代欣說，昨天才加入「我的減碳存摺」、今天有騎YouBike，承諾會急起直追，努力增加減碳量，桃小巴明年也會新增50條路線，未來3年要變成200條；另將推動桃園新幹線，增設多條幹線公車，細節留給市長張善政宣布。此外，三鶯線將通車，接下來新北市將協助路線延伸至八德，林口跟龜山也要做捷運銀線。
更多自由時報報導
華亞科擴大案將「大復活」！張善政：將規劃捷運長庚線突破
他叫余家昶！當年說會挺身阻止鄭捷 11年後真的做到
冷空氣接力報到「下探13度時間曝」 這4天高山可能降雪
51歲美魔女生日席開80桌 白冰冰、兩高材生兒子都來了
其他人也在看
2波冷空氣接力！「這天」全台轉冷炸雨彈 強度恐達冷氣團等級
今（22）日受到東北季風影響，部分地區有局部短暫雨。氣象粉專「進擊の天氣小編」表示，今、明兩天將迎一波冷空氣南下，台南以北低溫15至17度，且聖誕節前後又會有一波強冷空氣南下，全台轉冷，請民眾務必注意保暖。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 4
聖誕節雨區擴大！「這2天」雨最大探13度 一圖看一週天氣
未來一週受2波冷空氣影響，中央氣象署指出，今（21）日東北季風南下，週一仍持續受到影響，北台灣整天較涼。週三至週四迎來第二波東北季風，各地降雨機率提高，局部空曠地區可能下探至13度。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 1
雙重冷空氣將至！恐連濕冷4天「最凍12度」 降雨熱區一次看
明（21）日是冬至，剛好一波東北季風來襲帶來降溫，中央氣象署預計，這波的影響約到下週二（23日）。下週三（24日）又來一波，雖未達冷氣團等級，但水氣較多，北東須留意局部短暫雨、連日低溫的濕冷天氣，估下週五（26日）或週六（27日）水氣才會稍稍減少；另外氣象署預計，這波最冷出現在25日晚到26日清晨，各地低溫都可能來到15度，馬祖甚至下探12度。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
下波冷空氣更強！「0度線」高度降低 高山有望飄雪
今天(22日)東北季風影響迎風面地區有短暫雨，氣象專家吳德榮指出，明天各地晴朗、明顯回暖，週三起另一波冷空氣逐漸南下，強度比上一波更強，週四、五「零度線」高度降低，3000公尺以上高山有零星飄雪機率。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 1
下週天氣變化頻繁！專家曝「這時」最冷 低溫下探14度
即時中心／温芸萱報導天氣風險公司天氣分析師薛皓天今（21）日在臉書指出，未來一週天氣仍受東北季風影響，今起各地清晨偏涼，最低溫已下探13.7度，下週一逐漸減弱、週二短暫回穩放晴，但中南部日夜溫差可逾10度，週三後東北季風再增強，氣溫逐日下降，週四、週五北部與宜蘭高溫恐跌破20度，台北清晨低溫約14度，是否達冷氣團等級仍待觀察。民視 ・ 1 天前 ・ 1
低溫探13度！「這4天」再迎一波東北季風更冷 高山有望降雪
東北風明顯偏強，中央氣象署發布陸上強風特報，今（22）日清晨至23日晚上屏東縣局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率。另外，桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、臺東縣(含蘭嶼、綠島)、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，提醒民眾注意防範。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 發起對話
東北季風接力報到！下週北台灣好天氣僅1天 高山有望降雪
「東北季風一波波，週四週五各地濕涼」中央氣象署說明一週天氣，北台灣把握週二溫暖的天氣，週三起東北季風增強，週四至週五最濕涼，3,500公尺左右或以上的高山有零星降雪、結冰機率。鏡週刊Mirror Media ・ 16 小時前 ・ 發起對話
「這天」更強冷空氣報到！粉專示警：降雪範圍擴大、時間拉長
生活中心／巫旻璇報導今（22日）清晨全台最低氣溫出現在苗栗公館，僅12.6度。隨著東北季風逐漸轉為偏乾，北台灣天氣型態轉為多雲，不過北海岸及東半部地區仍有局部短暫降雨機率。中央氣象署提醒，這波冷空氣影響最明顯的時段，將落在週四（25日）耶誕節夜間至週五（26日）清晨，中部以北低溫可能下探至13至15度，民眾外出應留意保暖。此外，週三起更強一波東北季風南下，氣象粉專「林老師氣象站」也指出，這波冷空氣條件有利降雪發生，不僅高山降雪機率提高，影響範圍也將擴大，降雪時間同樣有延長趨勢。民視 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
冬至變天！北、東部轉雨 明晨低溫探13度、週三起新一波冷空氣再報到
今（21）日逢二十四節氣「冬至」，東北季風增強，新竹以北及東半部雲量增多、轉為有雨的天氣型態。氣象專家指出，今明兩天冷空氣南下，北台轉濕涼，明晨氣溫降至最低，台北站低溫約16度、全台平地最低可降至13台視新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
明天天氣東北部防較大雨勢 下波東北季風周三報到低溫探13℃
中央氣象署今天（21日）表示，明天仍受東北季風影響，東北部地區留意較大雨勢；24日（周三）另一波東北季風南下，預估持續影響至下周，水氣由濕轉乾，預估冷空氣最強時間點是25日（周四）晚至26日（周五）清晨，中部以北低溫約攝氏13至15度。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 20 小時前 ・ 1
冬至變天！兩波東北季風接力 最低溫恐下探13°C
【記者黃泓哲／台北報導】冬至到來，冷空氣南下速度明顯加快，台灣天氣也正式轉折。氣象專家吳德榮指出，北台灣與東部最先感受到變天，不但氣溫下降，降雨也開始增加，通勤與外出都會受影響。接下來一週，將有兩波東北季風接力影響，其中低溫時段與雨勢變化，是這幾天天氣觀察的重點。壹蘋新聞網 ・ 22 小時前 ・ 13
今晨最低溫12.5度！北台灣把握明天溫暖天氣 周三東北季風再起
中央氣象署觀測，今清晨本島縣市平地最低溫出現在苗栗縣公館鄉；南投縣名間鄉、中寮鄉的攝氏12.5度。氣象署表示，今天（22日）東北季風影響，北台灣整天體感較為濕涼，中南部日夜溫差大，明天天氣如何？氣象署指出，明天（23日） 東北季風稍減弱，北台灣的朋友請把握明天的溫暖天氣，周三（24日） 東北季風再起，水氣增多、全台有雨，周四到周五（25日到26日）最有濕涼感。Yahoo奇摩（綜合報導） ・ 6 小時前 ・ 5
下一波更強東北季風報到！「這天」起氣溫再探低點 3000公尺高山有望飄雪
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導東北季風影響逐漸減弱，今明兩天短暫回暖。氣象專家吳德榮表示，今（22）日東北季風轉乾，各地早晚偏涼、白天回暖，明（23...FTNN新聞網 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
耶誕節低溫跌剩14度 北東、恆春飄雨到下週末
接下來有2波東北季風報到，21日至22日北東先轉濕涼天氣，新竹以南日夜溫差幅度可達10度，第2波東北季風24日起到來，局部低溫下探14度，預計最冷時段為25日耶誕節深夜至26日清晨。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
東北季風明減弱回暖「週三再迎冷空氣」 專家曝高山降雪有望
即時中心／梁博超報導根據中央氣象署資料，今（22）日清晨平地最低溫12.6度出現在苗栗公館！氣象專家吳德榮指出，明東北季風減弱，各地將明顯回暖；不過週三下午起又有另一波冷空氣南下，將再轉為濕冷天氣，3,000公尺以上高山有望出現降雪。民視 ・ 7 小時前 ・ 發起對話
3地大雨下到天亮！週三更強東北風報到「挑戰冷氣團」 台北恐探14度
氣象署表示，明天（22日）東北季風影響，迎風面的基隆北海岸、大臺北山區、東半部地區及恆春島會有局部短暫雨，大台北平地也會有零星飄雨的機會，留意下半天，宜蘭地區可能會有一波較為明顯的雨勢。氣溫方面，中部以北及宜蘭清晨低溫約15至17度，花東及南部約17至19度。氣象...CTWANT ・ 18 小時前 ・ 發起對話
今北部偏涼有雨 週三再迎新一波冷空氣、高山恐飄雪
預估明（23日）至週三（24日）上午，隨著季風進一步減弱，各地天氣將更為穩定，陽光普照、氣溫明顯回升。今日各地區預測氣溫如下：北部16至23度、中部13至28度、南部14至29度、東部15至27度。不過最新模式也顯示，自週三下午起至週六（27日），另一波冷空氣將逐步南下，模擬...CTWANT ・ 8 小時前 ・ 發起對話
天氣》耶誕節連下4天雪！東北季風連發 冷空氣一路到跨年
今天（22日）持續受東北季風影響，北部、宜花整天體感濕涼，明天（23日）東北季風會稍微減弱，不過氣象專家林得恩表示，周三至周六（24至27日）有一波東北季風增強，3000公尺以上高山都有降雪機會；中央氣象署則指出，下周二、三（30、31日）受東北季風影響，各地氣溫稍降、水氣增加，北部、東半部都有短暫雨勢，中南部山區也會有零星降雨，其他地區則為多雲的天氣。中時新聞網 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
「0度線」高度降低 聖誕節有望下雪！下波冷更強久
【江宜潔／綜合報導】今（22）日受東北季風影響，迎風面大台北山區、基隆北海岸、東半部、恆春半島有局部短暫雨，尤其宜蘭可能出現大雨，另大台北平地下半天也有零星飄雨機會，而這波濕涼預計明（23）日開始趨緩。專家提醒，下一波冷空氣會更強久，且聖誕節前後「0度線」高度降低，部分高山都有機會追雪。壹蘋新聞網 ・ 30 分鐘前 ・ 1
北.東部濕涼！宜蘭防局部大雨 明僅回暖一天
一起來關心天氣資訊了，今（22）日受東北季風影響，北台灣整天較涼，各地早晚低溫15至18度。北部、東半部降雨機率高，宜蘭下午開始，要慎防較大雨勢。大台北平地及桃園以南，以多雲到晴為主。接下來，週二明（...華視 ・ 1 小時前 ・ 發起對話