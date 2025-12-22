基北北桃減碳存摺2.0 兌獎門檻降至5公斤

基北北桃「我的減碳存摺全民運動」參與人數成長至今年達44萬9000人，累積減碳量超過5萬5000公噸。（孫敬攝）

基北北桃鼓勵民眾多使用公共運輸，朝淨零碳排目標前進，推出「我的減碳存摺全民運動」，去年28萬人加入，今年成長至44萬9000人，累積減碳量超過5萬5000噸。為刺激民眾參與意願，基北北桃22日宣布，明年全新升級的「我的減碳存摺2.0」，將每月減碳20公斤兌獎門檻，調降至5公斤以上即可兌換。

部分民眾反映每月20公斤兌換門檻高，經基北北桃4市討論後，決議月月兌獎部分增加5公斤兌換級距，明年起只要每月達到5公斤以上的減碳量，就可參加兌獎活動。

北市副市長張溫德昨分享，減碳存摺以計算碳足跡為主，民眾租借YouBike、搭公車及捷運的碳足跡都能透過悠遊卡平台看見，未來市府也將與悠遊卡公司討論，從運輸減碳概念擴大到其他生活層面，也期許更多民間企業加入響應。

新北市副市長劉和然指出，基北北桃4市已形成跨界治理，致力解決民眾跨區生活需求，擁有環保背景資歷的他觀察，新北市3大排碳量包括住商、工業與交通，因此從交通著手推動「我的減碳存摺」至關重要。

劉和然強調，新北市將持續配合政策，包括淡江大橋2條公車路線、淡水到八里觀光公車和即將完工的捷運三鶯線，都將納入減碳存摺範疇。

基隆市副市長邱佩琳說，去年才28萬人加入「我的減碳存摺」，短短1年成長到40多萬人，基隆市雖然腹地較小，但公共運輸市占率達33.4％、位居全台第2，電動機車13％更是全台之冠。減碳存摺活動的成功除政府宣傳，更仰賴企業鼎力協助，基隆將持續與北北桃攜手努力，朝明年60萬人目標邁進。

桃園市府祕書長溫代欣幽默地說，自己正是減碳存摺44萬人之一，桃園市近年積極努力為淨零碳排打底，包括優化人行道及公車司機受訓，並計畫明年將服務偏鄉的「桃小巴」路線由32條大增至82條，未來3年目標要達到200條。

溫代欣強調，桃園明年將推出「桃園新幹線」公車服務，會從政策上大幅協助公車業者布局，並在捷運建設與新北市捷運局合作推動三鶯線延伸至八德、林口至龜山長庚線捷運。