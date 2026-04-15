基北北桃減碳存摺5月起納步行 達標可兌獎

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（中央社記者陳昱婷台北15日電）為鼓勵民眾搭乘綠運輸，基北北桃推動「我的減碳存摺」政策，4市今天宣布，除原先每月減碳達20公斤或5公斤的獎項外，5月起將把步行納入減碳計算，達標也可兌獎。

台北市長蔣萬安、新北市副市長劉和然、基隆市長謝國樑及桃園市副市長蘇俊賓，今天共同出席「我的減碳存摺2.0」暨114年減碳大聯盟頒獎記者會。

蔣萬安致詞表示，此政策初衷是為提高民眾使用綠運輸比率、達到淨零碳排階段性目標，原先目標設定20萬人參與，沒想到在基隆、新北、桃園及民間企業共同努力下，去年已突破48萬人響應、累積減碳量達7.2萬公噸。

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他宣布，5月1日開始，減碳存摺將再次升級，將步行納入減碳量計算，讓減碳理念融入市民日常生活，隨時感受自己為地球的貢獻，市府也會持續布建行人友善空間。

謝國樑表示，感謝各機關學校、民間企業及運輸業者加入減碳存摺，並恭喜積極參與而獲獎的陽明海運公司、基隆港務分公司、台新綜合證券公司等，市府將持續推動環境永續與綠能轉型，包含導入電動公車投入市區幹線營運，讓基隆一步步邁向低碳、智慧、永續的城市。

蘇俊賓說，桃園每天有數十萬人往雙北通勤，鼓勵大家使用綠運輸非常重要，減碳存摺就是改變民眾生活習慣的誘因之一，不僅讓城市朝淨零邁進，更是替未來數十年的環境打下基礎，期盼有更多夥伴加入、達到加乘效果。

劉和然表示，許多政策應該由中央統一做，但中央不做，基北北桃4市可以先開始，5月起民眾不只走路有風，還可以減碳兌換日用品。

台北市交通局說明，除原先每月達20公斤或5公斤減碳量可兌獎外，5月起步行量也會納入減碳存摺，並在次月起新增步數達標獎項；民眾可透過「Easy Wallet悠遊付」App登錄活動，並查看減碳紀錄。（編輯：吳素柔）1150415